Kína demográfiai és gazdasági gondjai már a koronavírus-járvány kitörése előtt is jelen voltak, és a zéró-Covid-protokoll végeztével sem szűntek meg létezni.

Rohamosan öregszik a kínai társadalom

Fotó: Frédéric Soltan / Getty Images

Az ázsiai óriás népessége fél évszázad után csökkenésnek indult, társadalma erősen elöregedő irányba tart, a lakosság pedig nem csak az egészségéért, de a megtakarításaiért is aggódik:

Kínának négy fronton mindenképpen változtatni kellene, hogy elkerülje a vészesen közelgő demográfiai katasztrófát.

Elsőként az elmúlt évtizedben befektetésekkel alaposan tarkított, hitelből táplálkozó ingatlanpiaci befektetések helyett át kellene állnia a termelékenységet serkentő beruházásokra: a technológiai és egészségügyi szektor fejlesztése révén hosszútávú munkahelyeket és ezáltal erősebb vásárlóerőt, magasabb GDP-t hozva létre. A jobb anyagi helyzet növelné a családok méretét: a csökkenő lélekszám árnyékában pedig Kínának erre hatalmas szüksége lenne.

A termelékenység felpörgetése a lakosságszám növelésén túl a globális ellátási láncokról való leválást is elő tudná segíteni, melyre Kína és szövetségesei előbb-utóbb minden bizonnyal sor szeretnének majd keríteni. Erre utal az aranyfelvásárlási rohamuk is.

Addig viszont, míg a globális láncból ki tudna ugrani, javítania kellene a kapcsolatokat a nyugattal, kifejezetten az Egyesült Államokkal – arra pedig a kémlufihoz hasonló diplomáciai botrányok árnyékában kevés esély van.

A tartós munkahelyteremtést, ezáltal pedig a gyermekvállalási hajlandóságot segítené elő az oktatási rendszer fejlesztése is: ez ugyan drága művelet, de hosszú távon mindenképpen megtérül. A jobb és olcsóbb oktatási rendszer a szülőket is nyugalommal töltené el gyermekük biztos jövőjével kapcsolatosan, így a kínai újraépítési célokat is támogatni tudnák.

A termelékenységet serkentő beruházásokon és az oktatási rendszer fejlesztésén túl a piacgazdaság felé nyitás lenne a harmadik szempont, melyben a kínai állam lépéseket tehetne a demográfiai katasztrófa elkerülése felé.

A piaci alapú befektetések ugyanis hatékonyabb fejlesztésekhez, ezáltal magasabb bevételekhez vezetnek, melyek a vállalkozási kedv növelése mellett a korfa kiegyensúlyozásában is kulcsszerepet tölthetnek be.

A negyedik fontos szempont a szociális ellátórendszer bővítése lenne. A kiszámítható és széleskörű nyugdíj- és segélyezési rendszer ugyanis lehetővé tenné a kínaiak számára, hogy a folyamatos megtakarítás és spórolás helyett elköltsék pénzüket, táplálva a gazdaságot és pörgetve a kiskereskedelmet egyaránt.

A kínai lakosság megtakarítása 2022-ben a GDP 100 százalékát is meghaladta.

Az ellátórendszer által lefedettek körének bővítése már egy ideje nagyban zajlik: a jelenleg nyugdíjaskorba lépő és már abban lévő idősek szinte teljes egésze jogosult nyugdíjra, ahogy az egyetemes egészségügyi ellátás sincs már messze. Ezek fejlesztése már most látványos eredményeket tud felmutatni, de a teljesen egyenlő ellátási színvonal elérése messze van még Kínában.

A gazdasági növekedés újra pályára állítása azonban korántsem lázálom csupán az ázsiai óriás számára: okos manőverezéssel és kedvező világgazdasági körülmények mellett éves szinten 4 százalékos bővülést lehet képes tartani a következő évtizedben.

Ez ugyan elsőre nem tűnik hatalmas eredménynek, de ezt az ütemet tartva 15 éven belül megduplázódna a gazdaság mérete, 2035-re magas jövedelmű országgá téve Kínát, ezzel pedig minden bizonnyal elkerülve az egyébként rohamosan közelgő demográfiai katasztrófát.