India a meghatározó fegyverexportőrökhöz szeretne a csatlakozni, miközben hadserege egyelőre az oroszok szállításainak van kiszolgáltatva. Az ázsiai ország ezért külső partnereket és hazai befektetőket keres, hogy önállósodjon és megerősítse hadiiparát – írja a Reuters.

A HAL-gyártmányú „Dhruv” harci helikopter, az indiai hadiipar egyik leghatékonyabb terméke.

Fotó: Dibyanghsu Sarkar

A jelenlegi 1,5 milliárd dollárról 2025-re több mint háromszorosára, ötmilliárd dollárra kívánjuk növelni hazánk éves védelmi exportját, miközben a belföldi gyártást is forradalmasítjuk

– jelentette be Narendra Modi miniszterelnök az Aero India kiállítás hétfői megnyitóján.

Az ország 9 milliárd dollár értékű katonai szállítási szerződést szeretne aláírni a kétévente megrendezendő ötnapos eseményen. India évtizedekig a világ legnagyobb fegyverimportőre volt, ám ma már nagyjából 75 országba szállít felszerelést. Modi célja, hogy ezt a lendületet fokozza, és partnerségek révén felfuttassa a belföldi gyártást. A kiállításon a hadiipar krémje képviselteti magát: ott van az Airbus, a Boeing, a Dassault, a Lockheed Martin, a SAAB és a Rolls Royce is, közülük többen is nyitottak lehetnek egy megállapodásra.

India ma már nemcsak a védelmi vállalatok piaca, hanem potenciális partner is. Kérem a hazai magánszektor szereplőit, hogy minél többet fektessenek be országunk hadiiparába

– mondta a miniszterelnök a megnyitón.

A dél-ázsiai nagyhatalom eddigi hadiipari exportcikkei közül a legfontosabb a Hindustan Aeronautics (HAL) által gyártott Dhruv helikopter volt, amelyből a Fülöp-szigetekre, Mauritiusra és Ecuadorba szállítottak modelleket.

A közelgő választások látványos lépéseket követelnek Narendra Modi miniszterelnöktől, és a hadiipar most ideális célpont lehet.

Fotó: Shutterstock

India jövőbeli exportlehetőségeit erősen behatárolja, hogy saját hadiipara az ország méretéhez viszonyítva egyelőre fejletlen – pár évvel ezelőttig a világ legnagyobb fegyvervásárlója volt, egymaga az orosz fegyverexport csaknem 20 százalékát kötötte le.

Moszkva az elmúlt öt évben összesen 13 milliárd dollár értékben szállított fegyvereket Indiának.

Oroszország ukrajnai inváziója miatt Indiának mindenképpen diverzifikálnia kell fegyverarzenálját, gondolva az orosz szállítások esetleges leállítására, tartva az Egyesült Államok szankcióitól és az Újdelhire nehezedő nyugati nyomástól.

A nukleáris fegyverekkel rendelkező szomszédaival, így Kínával és Pakisztánnal határos India szovjet időkből származó légierőflottája sürgős modernizálásra szorul. Az Európai Unió és az Egyesült Államok gyártói lobbiznak azért, hogy nagyobb részesedést szerezzenek a piacból, de a miniszterelnök hazai gyártást favorizáló terve is működőképes lehet.

Indiában az olcsó munkaerő versenyelőny, és a szállítási költségeken is spórolni lehet – nem is csoda, hogy egyre több nyugati hadiipari vállalat mérlegeli az indiai megjelenés lehetőségeit.

Az indiai polgári légitársaságok is terjeszkednek: a Tata Grouphoz tartozó Air India várhatóan az Aero India kiállításon jelenti be, hogy rekordot jelentő, listaáron számítva százmilliárd dollárt is meghaladó összegért, közel 500 repülőgépet vásárol az Airbustól és a Boeingtől.