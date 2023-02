Amikor Vlagyimir Putyin megindította az inváziót Ukrajna ellen, Ivan Tarin éppen mobil-átjátszó tornyok felvásárlásával volt elfoglalva. Az azóta nyíló piaci réseket kihasználva mára ő lett a feltörekvő orosz üzletember-generáció egyik legnagyobb felvásárlója.

Fotó: Bloomberg

A mindössze 46 éves, moszkvai születésű Tarin nem unatkozott az elmúlt egy évben, ügyesen kihasználta azt, hogy üzletember lévén nem vonatkoztak rá a szankciók, és sorra happolta el az oligarchák elől a nyugati cégek kivonulása nyomán hátrahagyott vagyonelemeket. Tarin egy mobiltelefon cégnél volt vezérigazgató, első nagy dobása az volt, hogy megvette a Prosus nevű globális befektetési vállalkozás orosz leányvállalatát, az Avitót, valamint egy online munkaerőpiaci közvetítő vállalkozást is, amelyben korábban a Goldman Sachsnak is volt tulajdonrésze.

A nyugati szankciók nyomán multinacionális vállalatok egész sora vonult ki Oroszországból, az ExxonMobiltól kezdve a McDonald's-ig. Tavrin ügyesen szemezgetett ezekből a vagyonelemekből.

"Rövid távon megfigyelhető egy határozott russzifikációs folyamat az üzleti világban" - magyarázta a Bloombergnek a helyzetet Liana Semchuk, a brit Sibylline tanácsadó cég elemzője, hozzátéve, hogy a háború előtt a Tavrinhoz hasonló kaliberű üzletembereknek esélyük se lett volna, hogy a mostani vagyonukhoz hasonlót szerezzenek.

A McDonald's nem jött össze

Az Avitót 151 milliárd rubelért (kb. 2,1 milliárd dollár) vásárolta meg, a céget a háború előtt 6 milliárd dollárra értékelték fel. Az ügyletet a nyugati szankciók alá eső, s amúgy agrárfinanszírozással foglalkozó állami hátterő Rosselkhozbank JSC hitelezte meg. Csak gyanítható, hogy a bank ehhez külföldi forrásokat is felhasznált, hiszen elvben ugyan szankciók korlátozzák nyugati tevékenységét, viszont az agárexport hitelezése miatt bizonyos esetekben ez alól van kivétel.

Tavrin egy másik parádés bevásárlása a HeadHunter Group orosz leányában való részesedésszerzés volt. Az Elbrus Capitaltól vásárolt 23 százaléknyi tulajdont 147 millió dollárért. A cégben a Goldman Sachs is nagytulajdonos volt. Pályázott továbbá a McDonald's orosz étteremhálózatára, valamiont a Yandex oorosz keresőóriás holland bejegyzésű cégének utazásszervező alkalmazására is, ám ezekben nem járt sikerrel.

Az Uszmanov-kapcsolat

A moszkvai fiatalember hagyományos befektetési terepe korábban a telekom-, a média- és a reklámszektor volt, egy időben szoros kapcsolatokat ápolt Oroszország ötödik leggazdagabb emberével, az oligarcha Aliser Uszmanovval. Uszmanov nettó vagyonát 19,5 milliárd dollárra becsülik, egykor a világ 100 leggazdagabb embere között volt. Több közös biznisze is volt az üzbég származású oligarchával, egy időben annak mobilcége, a MegaFon vezérigazgatója is volt. Uszmanov ma szerepel az amerikai, az uniós és a brit szankciós listán is. Tavrin összehozott három üres tőzsdei céget is (Spac), összesen 768 millió dollár tőkével, ezek egyike végül a Nexters Global nevű játékgyártó stúdióval egyesült, a másik kettő végül nem talált befektetési célpontra.

Az igazán nagy bizniszeket azonban persze ott is a nagyhalak hajtják végre. Így például a szintén szankcionált nikkelkirály, Vlagyimir Potanyin, akit Oroszország leggazdagabb emberének tartanak a francia Société Généralé-tól vette meg a Roszbankot, valamint részesedést vásárolt a TCS Group Holdingban annak alapítójától, Oleg Tinkovtól, aki elkövette azt a hibát, hogy kritizálta az orosz-ukrán háborút.