Jól indult az év a világ legnagyobb elektronikai bérgyártójának számító Foxconn számára, a tajvani cégértékesítése ugyanis közel másfélszeresére ugrott januárban a kínai pandémiás korlátozások megszűnésével párhuzamosan.

Fotó: VCG

Az Apple legfontosabb beszállítójaként is ismert vállalat éves alapon 48,4 százalékos bővülést követően 660,4 milliárd tajvani dolláros bevételről számolt be vasárnap.

A 22 milliárd amerikai dollárnak megfelelő összeg egyben új havi csúcsot is jelent a társaság történetében.

Az iPhone-gyártás ázsiai fellegvárának számító csengcsoui üzemben visszatért a termelés a normál kerékvágásba, és a szállítások is megugrottak a szigorú kínai járványügyi szabályok feloldásával, amiért egyébként Terry Gou Foxconn-alapító is lobbizott a kommunista pártnál. Novemberben ugyanis már odáig fajult helyzet, hogy zavargások törtek ki az üzemben a szigorú Covid-korlátozások miatt, a megmozdulás pedig erősen visszavetette az Apple több prémium termékét is előállító gyár termelését a karácsonyi szezon előtt.

Az előző hónaphoz képest 4,9 százalékos volt a forgalombővülés, az intelligens fogyasztói elektronikai termékek, köztük az okostelefonok, és a számítástechnikai termékek is erős két számjegyű növekedést mutattak.

A Refinitiv elemzői konszenzusa négy százalékos bevételnövekedést jelez 2023 első negyedévére, a Foxconn vasárnapi közlése szerint az erős januári számok tükrében ennek várhatóan meg tud majd felelni a gyártó.