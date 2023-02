Kemény döntést hozhat az EU az orosz olaj árplafonjáról

December 5-én hordónként 60 dolláros árplafont vezettek be a nyersolajra. Most a prémium kőolajat is szankcionálnák.

57 perce | Szerző: Tóth Marcell

Az Európai Unió tagállamai pénteken dönthetnek az Európai Bizottság azon javaslatáról, amely az orosz olajra vonatkozó árplafonra irányul. Eredetileg szerdán döntöttek volna a tagállamok, azonban nem jutottak dűlőre a felek, így elnapolták a döntést – adta hírül a Reuters. Kemény döntést hozhat az EU az orosz olaj árplafonjáról.

Fotó: Shutterstock Az Európai Bizottság múlt héten hozta nyilvánosságra azt javaslatot, hogy február 5-től az Unió hordónként 100 dolláros árplafont alkalmazzon a prémium kategóriás orosz olajtermékekre, mint a gázolajra, és hordónként 45 dolláros plafont az olyan kedvezményes termékekre, mint a fűtőolaj. Ahhoz, hogy bevezetésre kerüljön az árplafon, a számokat az Európai Unió mind a 27 tagállamának el kell fogadnia. A tagországok nagykövetei pénteken ismét, hogy megpróbálnak egyezségre jutni. Lengyelország és a három balti állam továbbra is azt szigorúbb ársapkát szorgalmazna, hogy a lehető legjobban visszaszorítsák Oroszországnak az üzemanyagok eladásából származó bevételeit. A február 5-ától bevezetendő árkorlátozás és az orosz kőolajtermékek behozatalára nem az első lenne a sorban. December 5-én hordónként 60 dolláros árplafont vezettek be a nyersolajra. A G7-országok és az Európai Unió országai ezzel próbálják meg korlátozni Moszkva azon képességét, hogy finanszírozza ukrajnai háborúját. A szabályozás úgy működik, hogy megtiltja a nyugati biztosítótársaságoknak és hajózási társaságoknak, hogy orosz nyersolaj- és kőolajtermékek szállítmányait biztosítsák vagy szállítsák, amennyiben azokat a megszabott árplafon feletti összegért vásárolták. Az uniós tagországok nagykövetei pénteken arról is tárgyalnak, hogy a szankciókat kiterjesszék-e Fehéroroszországra is, megnehezítve az Oroszországgal szembeni szankciók kijátszását azáltal, hogy a tiltott termékeket a szomszédos országon keresztül szállítsák egyes vállalatok. Putyin elsődlegesnek tekinti a délorosz területek megvédését az ukrán ágyúzástól Az orosz elnök az infrastruktúra védelmének fontosságát emelte ki.

