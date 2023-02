Landolási kisokos 1. Soft landing – könnyű földet érés Ez a mindenkinek jó forgatókönyv, szinte ideális helyzet, amikor a jegybank kamatemeléseivel képes megfogni az inflációt, viszont nem rántja be úgy a féket, hogy a gazdaság recesszióba süllyedjen és az egekbe szökjön a munkanélküliségi ráta. A vállalati profitok nem kezdenek zuhanórepülésbe, szép lassan lefékeződik az amerikai GDP kétharmadát adó lakossági fogyasztás. A Federal Reserve mandátuma kettős: az inflációra és a foglalkoztatottságra is kell figyelnie, így nem teheti meg azt, hogy ez utóbbit figyelmen kívül hagyva rángassa le a földre (2 százalékos céljára) az inflációt. Hozzá kell tennünk, hogy a soft landinghez azért jó adag szerencse is kell, viszonylag ritkán jön össze, egész konkrétan egyszer fordult elő az amerikai gazdaság történetében, Alan Greenspan jegybankelnöksége alatt 1994–1995-ben. Greenspan a duplájára, 6 százalékra emelte az irányadó kamatot – recesszió előidézése nélkül. 2. Hard landing – beüt a recesszió Sajnos ez a gyakoribb szcenárió, amikor a Fed beindította a nyolcvanas évek óta legszigorúbb kamatemelési ciklusát, számos közgazdász fix egyesre vette, hogy ez be is következik. Egy recesszió során milliók vesztik el a munkahelyüket, a vállalatok nyeresége földbe áll, indulhatnak az állami mentőakciók, és jegybanki politika kamatcsökkentésekkel lesz kénytelen élénkíteni a gazdaságot. A mostani kamatemelési ciklusban sokan előveszik a nyolcvanas éveket, az akkori és a mostani helyzet azonban sokban különbözik egymástól. A Fed akkori elnöke, Paul Volcker nagyon szigorú monetáris politikával akadályozta meg az emelkedő infláció elszabadulását, Powell Fedje viszont követő üzemmódban, az elszabadult inflációt utólag igyekszik megfogni. A recesszió soha nem jöhet jókor, most viszont, a 2024-es elnökválasztási kampányban különösen rosszul érintené a várhatóan ismét induló Joe Bident. 3. Nincs középút? De van, viszont ez sem túl kedvező: egyfajta „növekedési recesszió”. Ennek során a jegybank igyekszik lehűteni a gazdaságot, a növekedés megtorpan, a munkanélküliség emelkedik, a gazdaság stagnál vagy alig nő, még némi technikai recesszió is elképzelhető, a lényeg az, hogy komolyabb visszaesés nélkül vezetné ki a központi bank az inflációt a gazdaságból. Rosszabb verziójában a gazdasági stagnálás mellett is magas marad az infláció, ezt nevezik stagflációnak, ami a jegybankárok rémálma. 4. No landing – nincs leszállás A kifejezés az idén év elején jött divatba, amikor a tavalyi lassuló növekedés után úgy tűnt, hogy újra meglódul a gazdaság. A munkaerőpiac, a kiskereskedelmi forgalom tovább élénkült, még az ingatlanpiac is magához tért valamelyest a kamatemelések által okozott sokkokból. Ideális helyzetnek tűnik ez, de csak akkor, ha közben az infláció csökken – ennek azért kicsi a valószínűsége. Ha viszont az áremelkedés üteme magas marad, a Fed kénytelen lesz még szigorúbb lenni, ezzel még súlyosabb recessziós kockázatokat vállalva.