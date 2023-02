Ez egy olyan történet, amit muszáj volt elmondanom. Nem tartom bátorságnak, ha valaki igazat mond, még akkor sem, ha csúnya dolgokról mond igazat. Nem az a dolgunk, hogy féljünk – ezzel magyarázta Seymour Hersh a Berliner Zeitungnak, hogy mi motiválta személyesen, hogy megírja az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek elleni támadás történetét. Ugyanakkor sejtelmesen azt is hozzátette, hogy a fenyegetés nem az olyanokat éri, mint ő, hanem a hozzá hasonló emberek gyerekeit. De akármi is történt, nem őrlődhet rajta, mert azt kell tennie, ami a feladata.

Fotó: AFP

A Pulitzer-díjas amerikai oknyomozó újságíró frissen hozta nyilvánosságra a merényletről szóló tényfeltáró írását, ami rengeteg feszültséget és vitát váltott ki a világ nyilvánosságában. A legendás újságíró ugyanis azt állítja, hogy az egyesek szerin terrornak minősülő akció mögött az amerikai kormányzat áll, amely norvég támogatással követte el a szabotázst. A leleplezés érthető módon névtelen, de magasrangúnak mondott forráson alapszik. Seymour Hersht mindenesetre súlyos kritikák és vádak érték, főképp az amerikai hatóságok részéről, de világszerte kétségbe vonták az általa közölt tényeket.

A német lapnak adott nagy horderejű interjújában most azt mondta, hogy 2022 szeptember végén nyolc bombát akartak felrobbantani Bornholm közelében a Balti-tengeren, de végül csak hat lépett működésbe. Ez azonban elegendő volt ahhoz, hogy az Északi Áramlat 1 és 2 négy fő vezetéke közül hármat tönkre tegyenek. Rámutatott, hogy az Északi Áramlat 1. olcsó földgázt biztosított Németországnak és Európának. Felidézte, hogy 2022. február 7-én, két héttel az orosz-ukrán háború kitörése előtt Joe Biden USA-elnök a Fehér Házban - mikor éppen Olaf Scholz német kancellárt fogadta - kijelentette, hogy az Egyesült Államok az Északi Áramlatot leállítását akarja elérni. Ez szó szerint úgy hangzott, hogy "ha Oroszország támad, nem lesz többé Északi Áramlat 2, véget vetünk a projektnek. Ígérem, képesek leszünk rá".

Mikor a riporter rákérdezett, hogy ezzel azt állítja-e, hogy a Biden-adminisztráció az orosz inváziót megelőzően eldöntötte a támadást, Hersh úgy reagált, hogy

három hónappal az az orosz agresszió előtt, 2021 karácsonyán egy magas rangú csoport, amelyben benne volt a CIA, a nemzetbiztonsági ügynökség, a külügy és a pénzügyminisztérium, illetve a vezérkari főnökök is képviseltették magukat, már arról egyeztetett, hogy milyen tervvel kivitelezhető az Északi Áramlat megsemmisítése.

"Az volt a dolguk, hogy ajánlásokat tegyenek Oroszország megállítására, mint például szankciókkal, nyomás gyakorlással, de akár végleges lépésekkel is, robbantásokkal. Nem akarok belemenni a részletekbe, meg kell védenem a forrásomat. De annyit mondhatok, hogy ennek a csoportnak volt módja a csővezeték felrobbantására. Olyan emberek vettek részt a találkozón, akik értenek az aknaháborúhoz. Ők nem mindig jó dolgokat visznek véghez, de teljesen titokban dolgoznak. A Fehér Házzal január elején tudatták, hogy végrehajtható a csapás. Szívesen megkérdezném Scholz kancellártól, hogy beszélt-e neki erről Joe Biden februárban, mikor találkoztak".

Norvégia bekapcsolódását a támadáshoz azzal magyarázta, hogy az ország eleve kifejezetten ellenséges az oroszokkal, ráadásul szerették volna növelni a Nyugat-Európába és Németországba irányuló földgázellátásukat. Svédország és Dánia szintén kapott tájékoztatást a tervről, erről Hersh úgy fogalmazott, hogy "tették, amit tettek, tudták, mit csinálnak, értették, mi történik. Mindenesetre ahhoz, hogy ez a küldetés sikerüljön, a norvégoknak meg kellett találniuk a megfelelő helyszínt. A kiképzett búvárok akár 100 méter mélyre is tudtak merülni komolyabb felszerelés nélkül. A balti-tengeri Bornholm sziget mellett mindössze mintegy 80 méter mélyen húzódtak a vezetékek, ott lehetett dolgozni".

Egyedül az álca volt a kérdés, hogyan leplezzék el a merényletet. Erre a válasz a 21 éve minden nyáron megrendezett gyakorlatot, a BALTOPS volt. A NATO haditengerészete ilyenkor a Balti-tengeren hajt végre különböző műveleteket. Csakhogy most először alkalmaztak új programot: 12 napon át tartó aknafelderítést. Tehát volt idő, és a bombák elhelyezéséhez mindössze néhány óra kell. Ez 2022 júniusában megtörtént.

Csakhogy az újságíró szerint az utolsó pillanatban a Fehér Ház ideges lett, Biden elnök félt megtenni a végső lépést. Ezért új parancsokat adott ki, hogy bármikor távolról is fel lehessen robbantani az aknákat. Szeptemberben rendelte el, hogy ezt hajtsák is végre. Addigra viszont a titkosszolgálatok részéről ellenállás alakult ki az akció miatt. Megtették, amit kértek tőlük, de ellenezték a projektet. Hersh a belső konfliktusnak köszönhetően, szivárogtatás útján jutott hozzá információkhoz. Azt is megjegyezte, hogy a történtekkel egyébként a csővezetékeket építő cégek is tisztában vannak.