Lukasenka elárulta, milyen esetben lépnek be a fehéroroszok a háborúba

Fehéroroszország csak akkor lép be Oroszország oldalán az ukrán–orosz háborúba, ha egy másik ország megtámadja – jelentette ki csütörtökön Aljakszandr Lukasenka. A fehérorosz elnök többször is cáfolta azokat a kijevi és nyugati állításokat, hogy országát Moszkva oldalán bele lehetne vonni az ukrajnai háborúba. Azt is bejelentette, hogy pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Lukasenka elárulta, mikor lépnek be a fehéroroszok a háborúba.

Fotó: AFP

„Fehérorosz földről csak akkor vagyok kész harcolni az oroszok oldalán, ha akár egyetlen katona is belép Fehéroroszország területére, hogy gyilkolja honfitársaimat” – idézte a fehérorosz Belta állami hírügynökség a Lukasenka csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottakat.

Az elnök hozzátette, hogy ha agressziót követnek el Fehéroroszország ellen, akkor a válasz a legsúlyosabb lesz, és a háború teljesen más jelleget ölt majd.

Emlékeztetett, hogy Oroszország szövetségese Fehéroroszországnak, amely szövetségi államot is alkot vele, a két országnak közös harccsoportja van, ám Oroszország ennek ellenére sohasem kérte Minszket arra, hogy kezdjen háborút Ukrajna ellen. Fehéroroszország jelenleg nyugati irányban gondoskodik a biztonságról – tette hozzá.

Oroszország tavaly Fehéroroszországot használta felvonulási területként Ukrajna elleni teljes körű katonai támadásához, és onnan indította el az ukrán főváros, Kijev elleni sikertelen offenzíváját.

Januárban az orosz–fehérorosz légierő közös gyakorlatai és egy sor katonai tevékenység újraélesztették azokat az aggodalmakat, hogy Minszk aktívabb szerepvállalásra készülhet a háborúban.

Tavaly decemberben a világ iparilag legfejlettebb hét államát tömörítő G7-ek súlyos szankciókat helyeztek kilátásba Fehéroroszországgal szemben, ha aktívan beavatkozik az ukrajnai háborúba.