A hétfői törökországi és szíriai földrengéseknek már több mint 20 ezer halálos áldozatuk van a két országban, azonban az ENSZ felhívta a figyelmet arra, hogy a katasztrófa által okozott teljes pusztítás továbbra sem ismert.

Egészségügyi krízis fenyegeti a földrengés túlélőit.

Fotó: Abir Szultan

Bár a helyszínre számos országból, köztük Magyarországról is érkező mentőcsapatok továbbra is a romok között kutatnak, annak esélye, hogy túlélőket találjanak, az idő múlásával egyre halványodik. A rendkívül hideg időjárás azonban nem csupán a romok alatt rekedt esetleges túlélők életét veszélyezteti, hanem további ezrekét is, akik fedél, víz és élelmiszer nélkül maradtak – adta hírül a BBC.

Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan az évszázad katasztrófájának nevezte a földrengést.

A Világbank csütörtökön 1,78 milliárd dolláros segélyt ígért Törökországnak, beleértve az alapvető infrastruktúra újjáépítésének azonnali finanszírozását és a földrengések által érintettek támogatását.

António Guterres, az ENSZ főtitkára azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Szíriában még rosszabb a helyzet, az országban ugyanis évek óta polgárháború zajlik.

Csütörtökön az ENSZ első humanitárius segélyszállítmánya az idlíbi Bab al-Hawa határátkelőn keresztül lépett be Szíria területére. Jelenleg ez az átkelő az egyetlen lehetőség arra, hogy az ENSZ-segélyek eljussanak a régióba anélkül, hogy a szíriai kormányerők által ellenőrzött területeken kellene áthaladniuk.

Egészségügyi krízis fenyegeti a földrengés túlélőit

A hivatalos számok szerint Törökországban eddig 17 600 ember vesztette életét, Szíriában pedig legalább 3377-en haltak meg a földrengés miatt. A halálos áldozatok száma ezzel már meghaladta az 1999-es, Törökország északnyugati részét sújtó földrengés 17 ezer halálos áldozatát.

A bajokat tetézi, hogy Törökországban és Szíriában több tízezer ember töltötte immár a negyedik éjszakát is azzal, hogy összedőlt otthonaik miatt kvázi hajléktalanként, ideiglenes menedékhelyekre kell behúzódniuk a hidegben. Az áldozatok között sok olyan van, aki nem a sérülések, hanem a hipotermia miatt vesztette életét – nemcsak a romok alatt, hanem a már kimentett emberek között is akadtak ilyenek.

A WHO európai regionális igazgatója, dr. Hans Kluge arról számolt be, hogy a szervezet munkatársainak a törökországi Gaziantepben autókban kell aludniuk, mivel továbbra is több száz utórengés van a térségben. Kiemelte, hogy a szíriai közösségek túlélése a víztározóktól is függ, ráadásul ezeket is kritikus mértékben sújtotta a földrengés. A szakember szerint

a víztározókat mielőbb ki kellene cserélni, különben az országot kolerajárványok fenyegetik,

ami már korábban is problémát okozott.

Ezrek fogadnák örökbe a romok alatt született kislányt

Az elmúlt napokban már több ezren ajánlották fel, hogy örökbe fogadnák azt a kislányt, aki a hétfői földrengést követően, egy összedőlt épület romjai alatt született Északnyugat-Szíriában – számolt be a BBC.

Hétfő óta több ezren ajánlottak fel, hogy örökbe fogadnák a kis Ayát.

Fotó: Gait asz-Szájed

Amikor kimentették, a kis Aya – akinek q neve arabul csodát jelent – még a köldökzsinóron keresztül kapcsolódott édesanyjához, aki nem élte túl a tragédiát. A kislány a Dzsindajris városát megrázó földrengésben édesanyját, édesapját és négy testvérét veszítette el. Megtalálása óta kórházban van.

„Hétfőn érkezett hozzánk, nagyon rossz állapotban. Zúzódások voltak rajta, fázott és alig lélegzett” – nyilatkozta Hani Marouf gyermekorvos, aki a kislányt gondozza. Hozzátette, hogy Aya állapota azóta már stabil.