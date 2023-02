A koronavírus-járvány kitörése óta szinte mindenki hosszabb-rövidebb időre megismerhette a home office munkavégzést. Sokaknak annyira megtetszett a dolog, hogy nem szívesen mennek már vissza az irodába, és szándékosan olyan munkákat keresnek maguknak, amely otthonról is végezhető.

Milliós fizetés Netflix-nézésért – Egyre több a szokatlan munkakör.

Fotó: Shutterstock

Nekik nem is feltétlenül van nehéz dolguk, ugyanis egyre több olyan munkakör születik meg, amely az otthonról dolgozók számára is tökéletes. Ráadásul ezek közül akad néhány igen különös munka is, mint például a fizetett Netflix-nézés, vagy épp az virtuális asszisztenskedés

A DailyMail cikke a TollFreeForwarding nemzetközi cég gyűjtéséből szemezgetve mutatott be olyan állásokat, amellyel könnyen lehet online pénzt keresni, akár főállásként, akár mellékállásként.

Film- és sorozatnézésért mesés fizetés: Netflix-címkéző

Óránként 20 fontot, azaz nagyjából 8800 forintot lehet keresni azzal, hogy valaki otthon nézi a Netflix tartalmait. No persze nem elég csak nézni, némi tényleges munka is szükséges hozzá.

A Netflix címkéző, vagy az eredeti angol kifejezéssel élve Netflix-tagger állásra rengetegen keresnek rá, és

a munka népszerűsége az előrejelzések szerint akár 5400 százalékkal is megugorhat 2023-ban.

A munkavállaló az adott Netflixes tartalom megnézése után műfaj besorolásokkal, és egyéb leíró címkékkel látja el a streaming-óriás saját készítésű tartalmait, hogy más felhasználók ez alapján könnyebben megtalálhassák az adott filmet vagy sorozatot a keresőkben, vagy akár a Netflix oldalán.

Persze annyira nem tökéletes munka, amennyire hangzik. Ugyanis nem a legnépszerűbb aktuális sorozatokon kell végigmennünk, hanem gyakran még be nem mutatott tartalmakat kell megnézni, hogy a felkerülésük pillanatától fogva jól legyenek bekategorizálva és felcímkézve. Tehát sokszor zsákbamacska lehet, hogy egy igazi gyöngyszemmel, vagy épp egy erősen feledhető alkotással hoz össze minket a sors az adott műszakban.

A munkakörben azonban van potenciál, a tartalomgyártás és a streaming igazi nagyágyúk csataterévé vált az elmúlt években, a Netflix mellett többek között az HBO, az Amazon Prime, az Apple vagy épp a Disney+ versenyez a nézők szabadidejéért, így az is elképzelhető, hogy más szolgáltatók is keresnek majd hasonló feladatra online munkavállalókat.

Jelentkezni a Netflix saját karrier-oldalán lehet a pozíciókra, ám mivel azok nem sokáig betöltetlenek, így aki erre a munkára vágyik, gyakran vissza kell járjon oda.

Bár előképzettségre és végzettségre vonatkozó követelményt nem jelölt meg az oldal, így bárki jelentkezhet, de minden bizonnyal a filmes érdeklődés, vagy hasonló tapasztalat előnyt jelenthet.

Virtuális asszisztens

Aki nem szeret filmeket nézni, vagy esetleg örök márkahűséget fogadott a Netflix valamelyik versenytársának, annak sem kell lemondania a digitális home office munkákról.

Akár 50 fontos (csaknem 21 ezer forintos) órabérért elmehet virtuális asszisztensnek is. Az erre vonatkozó igény a portál gyűjtése szerint a következő öt évben 137 százalékkal fog megnőni.

A munkakör lényegében egy home officeból dolgozó asszisztens, valószínűleg szintén home officeban dolgozó munkavállaló vagy épp vállalkozó beosztottjaként.

A virtuális asszisztens segít az e-mailek megválaszolásában, az adminisztrációban vagy épp a találkozók egyeztetésében és az utazások megszervezésében.

A munka sok esetben rugalmasan, a munka és a mindennapi élet mellett is végezhető, értelemszerűen a megállapodás függvényében. A korábban említett Netflixes munkával ellentétben itt már számlaképesség is szükséges a munkakör betöltéséhez.

Hangleírás

Keresetkiegészítésre remekül használható ez a munka, melyben egy hangfájl vagy videó meghallgatása, és a szöveg szóról-szóra történő begépelése a feladat. Meglepő módon csaknem 40 százalékkal többen kerestek rá tavaly ilyen álláshirdetésekre.

Bár erre a feladatra léteznek online is elérhető programok, azonban a profibbak nem olcsóak, így egyszeri munkaként gazdaságosabb egy emberi dolgozót felbérelni rá.

Ráadásul ezek a programok nem mindig pontosak, illetve a nagy többség egyelőre angol nyelven működik még, így más nyelvek esetében akár még évekig lehet igény a „fizikai” munkára

Online fókuszcsoportok

Szintén egyre népszerűbbek azok a munkák, melyek során egy-egy termék vagy szolgáltatás bevezetése előtt szűk körben kikérik a fogyasztók véleményét. Ezt online interjú vagy online fókuszcsoportos megkérdezés formájában teszik meg.

Erre a munkára azonban inkább mellékállásként érdemes tekinteni,

ugyanis sokszor speciális paraméterek alapján keresik a tesztelőket, így nem tud bárki bármilyen tesztre bejelentkezni.

Ilyen munkalehetőségeket kínáló platform már Magyarországon is működik, a Testbirds oldalán keresztül magyar és angol nyelvű tesztelési lehetőséget is találhatunk.