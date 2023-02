A TikTok pénteken – az Európai Unió által megadott utolsó napon – közzétette felhasználóinak számát, és egyúttal új bejelentést is tett.

A TikTok messzemenően meg akar felelni az uniós elvárásoknak.

Fotó: Shutterstock

A cég a korábban már bejelentetten túl további két adatközpontot létesít Európában. A vállalat ezzel is szeretné megnyugtatni az európai döntéshozókat, hogy nem jelent veszélyt a biztonságra.

A három adatközpontból kettő Írországban lesz. Fontos szerepet kapnak, mivel jelenleg a felhasználók adatait Szingapúrban és az Egyesült Államokban tárolják. A cég ígérete szerint még az idén megkezdi az európai felhasználói adatok áttelepítését az új telephelyekre.

A TikTok beszámolt arról is, hogy

havi 125 millió aktív felhasználója van az Európai Unióban, és további 25 millió Európa más részein.

Az unió új, digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya értelmében a lakosság 10 százalékát, azaz legalább 45 millió felhasználót elérő vállalatoknak a többieknél szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük, mivel a blokk szerint ezek aránytalanul negatív hatással lehetnek a társadalomra.

A TikTok az új európai adatközpontokkal szeretné elejét venni azoknak az aggályoknak, amelyek az Egyesült Államokban odáig vezettek, hogy fontolgatják az alkalmazás szövetségi szintű betiltását, lokálisan pedig már több kormányzó le is töröltette a hivatali eszközökről. Az amerikaiak szerint fennáll a veszélye, hogy Kína az alkalmazáson keresztül kémkedhet és befolyásolhatja a felhasználókat. Ilyen aggodalmak pedig már Európában is megjelentek.

Shou Zi Chew vezérigazgató januári brüsszeli látogatásán a rendeletben előírtnál szigorúbb megfelelést ígért az unió vezetőinek. Thierry Breton belső piacért felelős biztos akkor figyelmeztette az üzletembert, hogy akár be is tilthatják a platformját – írta meg a The Wall Street Journal.

A felhasználói adatok biztonságára Magyarországon is figyelnek, itt a Gazdasági Versenyhivatal indított eljárást több cég, köztük a TikTok ellen.