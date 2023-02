Katari befektetők a következő napokban ajánlatot tesznek az angol Premier League egyik sztárcsapatára, a Manchester Unitedre – értesült az ügyhöz közel álló forrásokból a Bloomberg.

Fotó: Warasit Phothisuk

A befektetői konzorciumot a perzsa-öbölbeli ország állami vagyonalapja, a Qatar Investment Authority (QIA) vezetné. A patinás angol csapat az amerikai Glazer család tulajdonában van, s tavaly nyár óta terjengenek a hírek arról, hogy megszabadulnának a klubtól. Ezidáig Jim Ratcliffe brit milliárdos fejezte ki nyíltan is érdeklődését; a Goldman Sachsszal és a JPMorgan Chase-zel működik együtt az ajánlattételen. (Korábban nem tudta megvenni a Chelsea-t.)

A katariak, akik már korábban is kacérkodtak a ManU felvásárlásával, a francia sztárcsapat, a Paris Saint-Germain tulajdonosai is.

Ratcliffe az egyik legnagyobb brit vegyipari cég, az Ineos alapítója és többségi tulajdonosa, vagyonát 13,4 milliárd dollárra becsülik, ez nagyjából a háromszorosa a ManU tőzsdei kapitalizációjának. Ugyanakkor, ha a QIA is pályára lép a maga 450 milliárd dollár vagyonával, labdába se nagyon tud rúgni a brit milliárdos.

A Bloombergnek nyilatkozva Adam Sommerfeld, a Certus Capital befektetési alap sportra szakosodott specialistája úgy számolt, hogy

bármiféle, a klubra adott ajánlat alaphangon is el kell hogy érje a 4 milliárd fontot (4,8 milliárd dollárt).

Ez minden idők egyik legnagyobb focibefektetése lenne.

Katar az elmúlt időszakban kőkeményen tolta a pénzt a fociba, a tavaly nyáron rendezett világbajnokság 200 milliárd dollárnál is többe került, továbbá megvették a Paris St. Germaint (PSG), valamint egy portugál klubot, az SC Bragát is.

Probléma azonban, hogy az európai szövetség, az UEFA szabályai szerint két csapat, amelynek ugyanaz a többségi tulajdonosa, nem versenghet egymással nagy európai kupasorozatban, ilyen például a Bajnokok Ligája is. Ugyanakkor Katar uralkodója, Tamím emír nagy ManU-rajongó,

nem fogja kihagyni a lehetőséget, hogy megszerezze az európai focivilág egyik legnagyobb szereplőjét.

A Qatar Sport Invsetments (QSI), a párizsi klub tulajdonosának elnöke, Nasszer bin Ganim al-Helaifi tagja az UEFA szabályokat alkotó végrehajtó bizottságának, vagyis befolyása (és pénzügyi lehetőségei) aligha túlbecsülhetők.

Fotó: Shutterstock

Ráadásul hivatkozhat egy precedensre is, ugyanis 2018-ban éppen egymás ellen játszott a Bajnokok Ligájában az RB Leipzig és a Red Bull Salzburg – mindkét csapat a Red Bull érdekeltsége volt. Az UEFA akkor ezt megengedte. Van viszont egy másik versenyszempontokon alapuló ellenérv, mégpedig az, hogy hiába lenne esetleg külön személy vagy intézmény a PSG és a ManU tulajdonosa,

katari kézbe kerülne az európai focibizinisz negyedik és ötödik legnagyobb bevételt termelő klubja.

Az európai foci irányítói már most is kifogásolják, hogy a Premier League költései messze meghaladják a többi liga lehetőségeit, így már jelenleg is túlzott a koncentráció a focipiacon, ha a többi klub is beszáll a pénzköltészeti versenybe, félő, hogy olyan adósságokba verik magukat, amelyek már a rendszer fenntarthatatlanságával fenyegetnek. A PSG se szűkmarkúságáról híres, a brazil Neymart 2017-ben 222 millió euróért, a francia Mbappét egy évvel később 180 millió euróért igazolták le.

Ha nem is mondják ki, de szempont lehet az is, hogy az arab befektetők súlya egyre nagyobb az európai labdarúgásban.

A ManU ősi riválisánál az abu-dzabi érdekeltségű Manchester Citynél a közelmúltban robbant ki az utóbbi évek legnagyobb pénzügyi botránya, több mint százszor hágták át a pénzügyi fair-play szabályait. A szintén a Premier League-ben vitézkedő Newcastle-t a szaúdiak vették meg 2021-ben.

A Manchester United árfolyama (dollár)

A gigabevásárlásoknál azért nem árt egy aprócska szempontot is figyelembe venni, mégpedig a megtérülést. A ManU immár harmadik negyedéve mutat ki adózás előtti veszteséget, ehhez képest

a tőzsdei kereskedelemben a felvásárlási pletykák hatására 45-szörös EV/EBITDA-áron forog.

(Ez a ráta azt mutatja meg, hogy a társaság értékéhez képest mekkora az éves eredmény.) Túl nagy összehasonlítási alap nincs, de a német Borussia Dortmundnál ez az arány 4,2, a skót Celticnél pedig 1,8 – ennek alapján a ManU finoman szólva is túlértékeltnek tűnik. A Glazer család tavaly közölte, hogy a klubért nagyjából 6 milliárd dollárt szeretne kapni, ez az EV/EBITDA-hányadost 60-ra húzná fel. A katariaknak tehát valami nagyon nagyot kéne gurítani ahhoz, hogy megérje nekik ez a befektetés – túl a presztízsszempontokon.