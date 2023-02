A Hangya (Ant-Man) karakterre jellemző, hogy parányira összezsugorodva cselezi ki ellenfeleit, majd hirtelen felhőkarcoló méretűre növekszik – ha a helyzet megkívánja. Most ez utóbbi eset következett be, a vártnál sokkal jobb bevételt hozott az új film a bemutató hétvégéjén.

A Los Angeles-i El Captain filmszínház hirdetőtáblája.

Fotó: Michael Tullberg / Getty Images

A Marvel Studios által gyártott, a Disney által forgalmazott Ant-Man and the Wasp: Quantumania (A Hangya és a Darázs: Kvantumánia ) című filmet a kritikusok ugyan visszafogott lelkesedéssel fogadták, a nézők viszont a bankkártyájukkal szavaztak – 104 millió dollárt költöttek el rá a bemutató hétvégéjén. Ez minden idők harmadik legnagyobb bevétele egy februári bemutató után – az elsőt a Deadpool hozta 2016-ban, a másodikat a Black Panther (Fekete Párduc) 2018-ban – derül ki a Comscore adataiból.

Az Ant-Man-széria első filmje 2015-ben mindössze 57 millió dollárral nyitott a bemutató hétvégéjén, a második rész, a 2018-as Ant-Man and the Wasp (A Hangya és a Darázs) 76 milliót kasszírozott. A most befolyt 104 millió dollár reménnyel töltheti el Hollywoodot, hogy annyi száraz év után végre talán ismét elkezd ömleni a pénz a mozipénztáraknál.

Az előjelek ugyanakkor meglehetősen kedvezőtlenek voltak: a CinemaScore nevű portál a B kategóriába sorolta a filmet. A Rotten Tomatoes című oldalon a kritikusok mindössze 48, viszont a nézők 84 százalékra értékelték az alkotást.

Tony Chambers, a Disney globális terjesztésért felelős vezetője fenomenálisnak minősítette a debütálást,

s közölte, hogy a stúdió 95-100 millió dolláros nyitást várt. A legutóbbi Marvel-film, a Black Panther: Wakanda Forever (Fekete Párduc 2.) tavaly novemberben 180 millióval kezdett, viszont ez esetben egy olyan sorozatról beszélünk, amely korábban 1,3 milliárd dollár bevételt termelt globálisan.