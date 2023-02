A Covid utáni Olaszországban a luxusingatlanokat vásárlók kívánságlistájának élére Róma ugrott. Az olasz főváros ingatlanpiaca a járvány után, 2021-ben kezdett felvirágozni.

A pörgést jól mutatja, hogy a lakáseladások mennyisége csaknem 32 százalékkal nőtt 2020-hoz képest, és 2007-óta a legtöbb adásvétel regisztrálták.

Ugyanakkor az eddigi slágervárosban, Milánóban az eladások „mindössze” 24 százalékkal nőttek, Olaszország legnagyobb városainak 28 százalékos átlagos növekedésénél lassabban.

Róma egyedi hangulata vonzza az olaszokat

Az Immobiliare.it és a LuxuryEstate.com szerint minden harmadik potenciális olasz luxusingatlan-vásárló keresett a fővárosban 2022 első negyedévében.

Önmagában az örök város varázsa az egyik ok, amiért népszerű Róma. Emellett a viszonylagos megfizethetőségének is köszönheti népszerűségét.

Az olasz főváros legkeresettebb negyedeiben átlagosan körülbelül 6 ezer euróba kerülnek négyzetméterenként a luxuslakások, ami a milánói árak felét jelenti – mondja Carlo Giordano , az Immobiliare.it igazgatósági tagja. Milánóban 2015-ben világkiállítást rendeztek, ami önmagában mintegy egymilliárd euróval dobta meg a város rehabilitációjára költött összeget. Ugyanakkor most Róma jelölteti magát a 2030-as világkiállításra, 2033-ban pedig Jézus Krisztus halálának 2000. évfordulójára készül az egyház.

A tavalyi legnagyobb tranzakciók közé tartozik, hogy a puerto rico-i bejegyzésű Fort Partners 165 millió eurót fizetett a központi fekvésű Piazza San Silvestro két történelmi palotájáért, amelyeket Four Seasons szállodává alakítanak. De a Bulgari, és a Rosewood is tervez hoteleket nyitni a következő években a fővárosban, továbbá nemrég nyílt meg Olaszország első W hotele a Via Venetónál – könnyen be lehet tehát látni, hogy a luxus kategóriát vonzza az örök város.

Rómának rengeteg jó elhelyezkedésű, rossz állapotú ingatlanja van. Nem könnyű megszerezni őket, de ha sikerül megvalósítani a fejlesztéseket, valóságos gyöngyszemek születhetnek

– összegzi a helyzetet Paul Brennan, a King Street ingatlanügyekért felelős társvezetője.

Milánóval ellentétben Rómában nagyon nehéz a sokszor több száz éves épületek adatait megtalálni. Ez azért fontos, mert megszabja a felújítási, átépítési lehetőségeket, és a dokumentációból derül ki, hogy az adott épületnek mely jegyeit nem szabad megváltoztatni – mondta Chiara Pelizzoni , a Nomisma kutatócég projektmenedzsere.

Kész őrület az adatok összegyűjtése Rómában

– hangsúlyozta.

Minden út Rómába vezethet

Sok gazdag római döntött úgy a járvány után, hogy otthagyja a város nyüzsgését, és a központtól messzebb, kényelmesebb otthont vásárol magának. De azok az ügyfelek,

akik ragaszkodnak Rómához általában valamilyen személyes kötődéssel is rendelkeznek.

Itt tanultak, a fővárosban jártak egyetemre, vagy éppen itt dolgoztak egy ideig, és beleszerettek – hangsúlyozta az Engel & Völkers , MMC Italia ügyvezető igazgatója, a Bloombergnek. Helio Cordeiro Teixeira hozzátette, soha nem csak pénzügyi tranzakcióról van szó Róma esetében. Ugyanakkor a metropolisz hátrányait is látni kell: elviselhetetlenek a dugók, a kerékpárút-hálózat hiányos, a tömegközlekedés ki-ki marad, és a szemétgyűjtés is megbízhatatlan, sokszor árasztja el a hulladék a városközpontot – tette hozzá a menedzser.