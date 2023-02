A korábbi forgatókönyvekkel ellentétben nem a román állam, és nem is a régió cukorrépa-termesztői, hanem román üzletemberek tulajdonába kerül az ország egyik utolsó cukorgyára, a marosludasi. Az erdélyi üzem francia tulajdonosa, a Tereos Sucre nem kis meglepetésre nemrég bejelentette, hogy az élelmiszeriparban is érdekelt vállalkozókkal sikerült megállapodnia a Marosvásárhelytől 45 kilométerre fekvő kisvárosban több mint hatvan éve működő cukorgyár eladásáról.

Fotó: AFP

Nagyon boldogok vagyunk, hogy aláírtunk a két befektetővel. Ez a tranzakció lehetőséget teremt a munkahelyek megmentésére és a cukor előállításának folytatására Marosludason

– adta hírül közleményében Gérard Clay, a világ második legnagyobb, a Maros megyei üzemet 2012-ben felvásárló cukorgyártó társasága igazgatótanácsának elnöke. A Tereos nem közölte sem a vételárat, sem az üzlet egyéb feltételeit, annyit fűztek hozzá a bejelentéshez, hogy a tranzakciót hamarosan véglegesítik.

A vevők közül Mihaela Neagu birtokolja a Best Achiziții Kft.-ét, amely két évvel ezelőtt megvásárolta a csődbiztostól az 1889-ben alapított, a dél-erdélyi Botfaluban működő cukorgyárat. Cége ugyanakkor a koronavírus-járvány idején számos állami megrendelést kapott védőmaszkok és egészségügyi felszerelések beszállítására, így tavaly közel 50 milliárd forintnak megfelelő üzleti forgalmat bonyolított le, és 4,9 milliárd forinttal egyenértékű profitot könyvelt el. Neagu megerősítette a Ziarul Financiar pénzügyi-gazdasági lapnak az üzlet nyélbe ütéséről szóló információt, beszámolva arról is, hogy

sikerült megállapodnia a régió mintegy 300 cukorrépa-termesztőjével abban, miszerint 3200 hektár területen állítanak elő ipari növényt az üzem számára.

Egyetlen dolgozó sem veszíti el az állását, mert néhány napon belül átvesszük a ludasi gyárat, és hamarosan újranyitjuk

– nyilatkozta az üzletasszony. Az 1960-ban a marosludasi üzem mintegy 65 ezer tonna cukrot állított elő évente, és 150 alkalmazottnak adott munkát. Mihaela Neagu nem kívánta nyilvánosságra hozni, mekkora összegért vásárolta meg a franciáktól, ágazati források szerint azonban a ludasi gyár értéke mintegy 70 millió euróra rúghat. „Romániában akartam befektetni a pénzemet, amellyel két cukorgyárat sikerült megmentenem a csődtől. Botfaluban 45 alkalmazottunk van, az ottani gyárban külföldi nyers cukorból állítunk elő cukrot, de hamarosan cukorrépából is fogunk” – számolt be a ludasi gyár új tulajdonosa, hozzátéve, a botfalusi termék forgalmazásáról egyelőre a Lidl és Penny üzletláncokkal sikerült üzletet kötnie, de tárgyalást folytat további láncokkal is. Botfaluban egyébként Ukrajnából származó cukrot csomagolnak, és dobnak piacra.

Mint arról beszámoltunk, a francia Tereos Sucre egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy gazdasági megfontolásból lakatot tesz az évente 63-65 ezer tonna cukrot előállító marosludasi üzemre. A döntés oka, hogy a Maros megyei gyár az elmúlt évtizedben veszteséget termelt, 2020-ban 32 millió eurós üzleti forgalma mellett 5,2 millió eurós deficitet könyvelt el, ráadásul az adósságai is meghaladják a 32 millió eurót.

A bezárás hírére azonnal megmozdult a gyárral szerződéses viszonyban álló, kilenc erdélyi megyében gazdálkodó több száz cukorrépa-termesztő, akik szövetkezetbe tömörülve meg akarták vásárolni az üzemet. Kezdetben a bukaresti kormány is melléjük állt, Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági miniszter tavaly olyat is mondott, hogy a román állam a termesztőkkel partnerségben, esetleg magánbefektetőket is bevonva kívánja felvásárolni a gyárat.

Bár a tavalyi év végén maguk a franciák közölték, hogy elvi megállapodást kötöttek a gazdákkal a gyár értékesítéséről, végül mégsem velük ütötték nyélbe az üzletet.

Teodor Aflat, Erdély legnagyobb cukorrépa-termesztő vállalkozója felháborodva nyilatkozta, hogy velük aznap közölte a Tereos az üzem eladását, amikor alá kellett volna írniuk az adás-vételi szerződést Bukarestben. Szerinte villámcsapásként érte őket a hír, mivel már hitelfelvételről is megállapodtak egy bankkal.

Az 1989-es rendszerváltáskor még még 33 cukorgyár működött Romániában, ma már viszont a ludasit és botfalusit leszámítva mindössze kettő, azok is a Kárpátokon túl, az osztrák Agrana tulajdonában. Az ország 500 ezer tonna cukrot fogyaszt évente, ennek a mennyiségnek mintegy negyedét állították elő hazai termesztésű cukorrépából.