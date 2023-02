Határozottan fel kell lépni azért, hogy az európai uniós szankciók semmilyen módon ne érintsék az orosz atomenergetikai szektort, ez ugyanis Magyarország alapvető nemzeti érdekeit sértené, ráadásul a globális nukleáris biztonságot is fenyegetné – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Fotó: Király Márton / Szijjártó Péter Facebook

A tárcavezető a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) vezető Rafael Grossival közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Brüsszelben most is zajlanak az utolsó egyeztetések a tizedik szankciós csomagról, és ennek során nagyon határozottan fel kellett lépni az Oroszországgal folytatott nukleáris együttműködés mindennemű korlátozása ellen.

A Roszatomra kivetett szankciók a globális nukleáris biztonságot is fenyegetnék, tekintettel arra, hogy a Roszatom a világ nukleáris iparának egyik legjelentősebb szereplője

– mondta.

Rámutatott, hogy van kormány Európában, amely effajta korlátozások nélkül is gátolja a magyar energiabiztonsági törekvéseket, ugyanis a német kormány két zöldminisztere mindenfajta racionális alap nélkül gátolja, hogy német vállalat szállítsa az irányítástechnikát az új paksi blokkokhoz.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy minden eddiginél világosabbá vált, a jövőben az az ország lesz erős, amely képes előállítani saját energiaszükségletének egy jelentős részét.

A miniszter üdvözölte a NAÜ racionális, józan észen alapuló megközelítését, és támogatásáról biztosította a főigazgató azon törekvését is, amely egy biztonsági zóna létrehozására irányul az ukrajnai Zaporizzsja atomerőmű körül.

Szijjártó Péter az amerikai és az orosz elnök keddi beszédével kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva elmondta:

Remek lenne, ha az amerikaiak és az oroszok végre beszélnének egymással, és megtennének mindent annak érdekében, hogy ezt a háborút minél gyorsabban le lehessen zárni.

A paksi bővítéshez szükséges irányítástechnika szállításának német kormányzati akadályozása kapcsán rámutatott, hogy a Siemens Energy és a Framatome konzorciuma kapta a megbízást, így ha Berlin ellehetetleníti a német vállalat részvételét, akkor a francia partnerrel kell tárgyalni a szerepe növeléséről.