Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője, a pozsonyi törvényhozás korábbi elnöke beszélt a kormány bukását követő szlovák belpolitikai válságról, illetve a parlamenti választások utáni időszak lehetőségeiről, az Ukrajnában dúló konfliktusról és az Oroszország elleni szankciós politika európai országokra gyakorolt negatív hatásairól is - az MTI-nek hétfőn, Pozsonyban adott nyilatkozatában.

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetője, szerint a Visegrádi négyeknek össze kell tartaniuk.

Fotó: Omar Marques/Getty Images

Az SNS elnöke nagyon szerencsétlen megoldásnak tartja, hogy csak ősszel lesznek előrehozott parlamenti választások és komoly fenntartásai, mert az államfő nem bízott meg valakit kormányalakítással. Mint mondta, Szlovákiának ebben a helyzetben szakértői kormányra lenne szüksége.

"Nagyon veszélyes hónapok állnak előttünk szeptember 30-ig, egyrészt itt van az elnöki hivatal alibizmusa, illetve Eduard Heger ügyvezető kormányfő populizmusa és az a probrüsszeli politika, amit kritizálunk" - mondta Andrej Danko.

Pilátusi viselkedésnek tartja azt is, hogy az Ukrajnának ígért, szlovák MiG 29-es vadászrepülők ügyében az államfő a fegyveres erők főparancsnokaként a kormányfőre és a jogászaira bízza az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát. Véleménye szerint már a választások előtt meg kellene kezdeni az azonos értékplatformon lévő ellenzéki pártok együttműködését, hogy garantálni lehessen a választások utáni stabilitást.

Én úgy szoktam mondani, hogy egy szlovák Fideszre lenne szükségünk

- jelentette ki Danko. Hozzátette: egyelőre a Robert Fico vezette Iránnyal (Smer-SD) és a Peter Pellegrini vezette Hanggal (Hlas) készülnek egyeztetni, és kizártnak tartanak bármiféle együttműködést a progresszív liberálisokkal, a kisebb pártok irányába viszont nyitottak, köztük a magyar nemzetiségi képviselet irányába is.

"Az, hogy mi szlovákok és magyarok ne működnénk együtt, a múlt évszázadba tartozik, ezért is élesen elítéltem Kácer külügyminiszter minap tett kijelentéseit" - szögezte le Danko, rámutatva: nem szabad engedni, hogy bárki feszültséget szítson a két nemzet között.

Előre kell tekintenünk. Ma a szlovákoknak, magyaroknak, cseheknek és lengyeleknek össze kell tartaniuk Brüsszelben, hogy a német tőke ne törölhesse belénk a cipőjét

- hangsúlyozta Andrej Danko. Hozzátette: látni kell, hogy míg a német cégek ötöde Oroszországban vállalkozik és óriási hasznot zsebel be, addig a többieknek a szankciós politikáról beszélnek.

Ha Szlovákia nem áll Magyarország oldalára - ahol eddig győzedelmeskedett a józan ész - és nem áll ellen, akkor lehengerelnek minket és az energetikai válság csak a kezdete lesz azoknak az őrültségeknek, amelyek ránk várnak

- emelte ki Danko.

A Szlovák Nemzeti Párt elnöke az Ukrajnában zajló háború ügyében reagált Robert Fico kijelentésére is, miszerint az Irány elnöke kormányra kerülését követően azonnal leállítaná az Ukrajnába irányuló szlovák fegyverszállítást. "Mi már többször is annak a véleményünknek adtunk hangot, hogy le kell állítani a Szlovákiából Ukrajnába irányuló fegyverszállítást, a kereskedelmi alapú szállítást is" - jelentette ki Andrej Danko, megjegyezve: amennyiben pártja bizalmat kap a választásokon, kiállnak a szállítások leállítása mellett. Kijelentette: Ukrajna tekintetében nagyon fontos a béketárgyalások megkezdése, amelyekben nagyobb szerepet vállalhatna az ENSZ is, mivel ez az egyetlen út Ukrajna számára.

A szlovák politikus az EU Oroszországgal szembeni szankciós politikáját hamisnak és nem hatékonynak minősítette.

Egyrészt tőlünk ilyen szankciók érvényesítését követelik, másrészt a háború kezdete óta csak a nyugati cégek 9 százaléka hagyta el az orosz piacot. Ezek után el kell gondolkodni azon, hogy a szankciók kinek az érdekét szolgálják, mert az EU-ét nem és a kelet-közép-európai országokét pedig biztosan nem

- világított rá Danko. Szerinte a szankciós politika az Egyesült Államok és Németország érdekeit szolgálja. Utóbbiét úgy, hogy a jelenlegi helyzetben "szanálni tudja múltbéli politikai hibáit, az atomerőműveinek bezárását" és most az utolsó erőművek működőképessé tételén fáradoznak. "Már felfogták, hogy mennyire fontos az atomenergia és ezért volt jó döntés a mohi erőmű befejezése és Orbán Viktor döntése a paksi erőmű bővítéséről is" - jelentette ki Andej Danko, aki szerint az EU a tagországok szükségleteit figyelmen kívül hagyó döntéseinek sorozata miatt a szétesés előtt áll.

Brüsszel ahelyett, hogy a minket segítő dolgokat fejlesztené, ma nem más, mint egy valóságtól elszakadt lobbista társaság, amely nagyon veszélyes, mert megpróbálják likvidálni a kis tagországokat

- szögezte le a pártelnök.