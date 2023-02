A kiskereskedelmi árak jelenleg 8 százalékkal magasabbak az Egyesült Királyságban, mint egy évvel ezelőtt, és a drágulás üteme gyorsult januárban a decemberi 7,3 százalékról a Brit Kiskereskedelmi Konzorcium (British Retail Consortium – BRC) és a NielsenIQ közös indexe alapján. Az élelmiszerár-infláció az előző havi 13,3 százalékról 13,8 százalékra gyorsult, ami történelmi csúcs.

A friss élelmiszer, zöldség és gyümölcs drágul leginkább a termelői árak növekedése miatt.

Fotó: Mike Kemp / In Pictures via Getty Images

Azutóbbi kategóriában a termelési költségek emelkedése miatt rekordszinten, 11,3 százalékkal drágultak a friss élelmiszerek, zöldségek és gyümölcsök. Az egyetlen jó hír a brit vásárlók számára, hogy a ruházati cikkek és a lábbelik ára csökkent, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a januári leértékeléseken fel tudták tölteni a ruhatárukat.

A kiskereskedelmi árak januárban emelkedtek, mivel kevesebb volt az akció, és a kiskereskedők továbbra is magas ráfordítási költségekkel szembesültek

– összegezte a helyzetet Helen Dickinson, a BRC vezérigazgatója.

Dickinson abban bízik, hogy mivel a globális élelmiszerárak már csökkenni kezdtek tavaly, és olcsóbbá vált az olaj is, így enyhülhet az idén az inflációs nyomás. Az emelkedő energiaárak és a munkaerőhiány viszont változatlanul súlyos probléma a kiskereskedők számára, így az árak még nem értek a csúcsra, és így rövid távon magasak maradnak.

Az élelmiszer mellett nem sok mindenre marad pénz.

Fotó: Jason Alden / Bloomberg via Getty Images

Mike Watkins, a NielsenIQ kiskereskedelmi vezetője szerint a fogyasztói kereslet gyenge lesz az első negyedévben részben az energiaárak emelkedése, részben pedig amiatt, hogy sokan most kezdik el törleszteni a karácsonyra felvett hiteleket. „Az élelmiszer-infláció növekedése tehát további nyomást fog gyakorolni a háztartások költségvetésére, és nem valószínű, hogy a közeljövőben javul a fogyasztók személyes pénzügyekkel kapcsolatos hozzáállása” – idézte a véleményét a Sky News internetes oldala. Watkins szerint az embereknek kevesebb pénzük lesz a nem alapvető szükségletek kielégítésére, miután beszerzik a szükséges élelmiszereket.

Az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet további jele, hogy januárban

a vártnál nagyobb mértékben, 0,6 százalékkal estek az ingatlanárak havi bázison, és már 3,2 százalékkal alacsonyabbak az augusztusi csúcsnál

– derült ki a Nationwide Building Society jelzálog-hitelező szerdán nyilvánosságra hozott adataiból. A csökkenés a duplája annak, mint amit a Reuters által megkérdezett közgazdászok vártak, és már negyedik egymást követő hónapban tart, ami egyértelműen mutatja, hogy gyorsan lassul a brit ingatlanpiac.

A vártnál jobban visszaestek januárban az ingatlanárak.

Fotó: Richard Baker / Getty Images



Az alapkamat és ennek következtében a jelzálogterhek is élesen emelkednek 2021 decembere óta, és a jelzálogpiacon szeptember végén és októberben súlyos zavarokat okozott Liz Truss volt kormányfő katasztrofális miniköltségvetése is – emlékeztetett az adatról tudósítva a hírügynökség.

„A piacnak nehéz lesz rövid távon visszanyernie a lendületet, mivel a gazdasági ellenszél továbbra is erős marad, a reálkeresetek valószínűleg tovább csökkennek, és a munkaerőpiac a gazdaság zsugorodásával széles körben gyengülni fog” – vélekedett Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza. A cég decemberben azt prognosztizálta, hogy a lakásárak 2023-ban 5 százalékkal csökkennek. Januárban éves bázison csupán 1,1 százalékkal emelkedtek az árak, ami a legkisebb szintű növekedés 2020 júniusa óta, és messze elmarad a decemberi 2,8 százaléktól. A Reuters is magasabb, 1,9 százalékos emelkedésre számított.