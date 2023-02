A természeti katasztrófa kezelése igazi próbatétel a választásra készülő, jelenlegi török elnök, Recep Tayyip Erdoğan számára. A politikus a támadások kereszttüzébe került az utóbbi napokban, akár bele is törhet a bicskája a mostani helyzetbe. Tömegek támadják a katasztrófahelyzet nem megfelelő kezelése, és a katasztrófavédelmi szakemberek nem megfelaleő mennyisége miatt. Erdoğan részben elismerte a hibákat, de figyelmeztetett, hogy a lakosság ne dőljön be az ellenzéknek, akik egy ilyen drámai helyzetet is támogatottságuk növelésére használnak fel.

Fotó: Sedat Suna / MTI

Összességében tehát a politikus harapófogóba került, nem is kerülhette el a kemény választ.

A döntésre nem kellett sokáig várni, Fuat Oktay török ​​alelnök közölte, hogy 113 őrizetbe vételi parancsot adtak ki a földrengés környéki silány építkezésekért felelősnek tartott személyek ellen. Az ügyvédi kamara szerint a beruházók, könyvvizsgálók gondatlansága emberölésnek minősül – írja a Bloomberg.

Közben a halálos áldozatok száma Törökországban 28 ezer fölé nőtt, míg Szíriában megközelíti az 5200-at. A kormány adatai szerint Törökországban még mindig több ezer ember eltűnt, mintegy 80 ezren megsérültek, és több mint 6400 épület semmisült meg.

Az osztrák katonák újraindították a mentési műveleteket, miután megkapták a biztonsági garanciákat, korábban az „egyre rosszabb biztonsági helyzetre” hivatkozva felfüggesztették a munkát.