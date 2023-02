Az amerikai KKR kockázati tőke társaság nem kötelező érvényű ajánlatot tesz a Telecom Italia (TI) vonalas üzletágára – értesült a Financial Times. Ha a TI igazgatósága elfogadja az amerikaiak jelentkezését, megoldódhat az adósságterheket nyögő olasz telekomcég jövője.

Fotó: Getty Images

A vonalas üzletág leválasztása azért lenne fontos a TI szempontjából, mert a 25,5 milliárd eurós adósság, valamint a munkavállalók bérköltségének jelentős része is ezt terheli. Az olasz kormány és a részvényesek eddigi egyeztetései eddig nem vezettek eredményre. A Giorgia Meloni által vezetett új olasz kabinet ráadásul fontos célként jelölte meg a stratégiai szektorokban az állami tulajdont. A TI-ben az állami hátterű Cassa Depositi e Prestiti (CDP) nevű befektetési bank 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, s a közelmúltban maga is kifejezte érdeklődését a vonalas üzletág iránt. Viszont ennek értékében nem tudott megegyezni a TI főtulajdonosával, a francia Vivendi konglomerátummal.

A franciák 4 milliárd eurót fizették 24 százalékos részesedésükért, a jelenlegi részvényárfolyammal számolva nagyjából 3 milliárd euró bukóban vannak.

A CDP-vel folytatott háttértárgyalásokról kiszivárgott, hogy a Vivendi most 31 milliárd euróra értékelné az egész céget. A KKR már jelenleg is ott van a TI-ben, 37,5 százalékkal rendelkezik annak hálózati üzletágában, a FiberCopban – ez nagyjából 2,5 milliárd eurót ér. A New York-i székhelyű alap 2021-ben a teljes TI-t meg akarta venni adósságostul, mindenestül – akkor kínáltak érte 33 milliárd eurót, amit a franciák túl kevésnek tartottak. Az FT-nek nyilatkozó bennfentesek valószínűtlennek tartják, hogy a KKR kifizetné Vivendi által elvárt 31 milliárd eurós cégértéket, hiszen a 2021-es ajánlat óta a nettó adósság 3 milliárddal növekedett.

A Telecom Italia árfolyama (euró)

Adolfo Urso olasz ipari miniszter múlt heti nyilatkozata alapján Róma továbbra is ragaszkodna az állami többséghez: „az egyetlen biztos dolog a TI jövőjével kapcsolatban az, hogy egy nemzeti hálózati szolgáltatót szeretnénk létrehozni a CDP ellenőrzése alatt”. Bár hozzátette azt is, hogy más befektetők is részt vehetnek a projektben. Az FT úgy értesült, hogy az olaszok zöld lámpát adtak a KKR-nek a mostani ajánlattal kapcsolatban.

Róma számára létfontosságú, hogy a TI ne adósodjon el még jobban, s megtartsa 40 ezer körüli alkalmazotti létszámát.

A kormány továbbra is ellenőrizni kívánja a földi és a tenger alatti hálózati infrastruktúrát.

Arra, hogy valami azért mégis mozdulni látszik a kialakult patthelyzetben az is utal, hogy Arnaud de Puyfontaine, a Vivendi vezérigazgatója januárban lemondott a TI-igazgatóságában betöltött tisztségéről, „új, konstruktív” tárgyalásokra hivatkozva a részvényesek és a kormány között.