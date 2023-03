A francia Louis Vuitton divatház új női kollekciót mutatott be a napokban, amely piros, fehér és kék színben pompázik, a márka reklámjában pedig a V-betű is látható. A designválasztás nem túl szerencsés a több mint egy éve tartó orosz–ukrán háború fényében. Sokan az orosz zászló színeit látják be a kollekcióba, és a V-t az orosz agresszió egyik szimbólumaként azonosítják – írta az Unian ukrán hírportál.

Oroszbarátnak tűnő reklám miatt magyarázkodhat a Louis Vuitton.

Fotó: Louis Vuitton

A téma természetesen nagy sajtóvisszhangot váltott ki. Az oroszok szinte biztosak benne, hogy a francia márka Oroszország támogatását fejezte ki kollekciójával, miközben az ukrán fél ezt igyekszik megcáfolni.

A közösségi oldalakon az alábbiakhoz hasonló üzenetek kezdtek el terjedni:

„A Louis Vuitton eladásai ezek után emelkedni fognak Oroszországban.”

„Oroszország polgárai meg fogják vásárolni a teljes kollekciót.”

„A színek gyönyörűek, és a V betű a kedvencem.”

Az ukrán fél igyekszik kiemelni, hogy a márka nem az agresszort támogatja. Kiemelték, hogy a kék, a fehér és a piros az orosz mellett a francia trikolór színe is.

Azonban Ukrajnában is vannak olyanok, akik értetlenkednek a Louis Vuitton választása miatt. A közösségi médiában több ukrán fogyasztó is kinyilvánította, hogy nem tetszik nekik a reklám.

Pharrell Williamst nevezték ki a Louis Vuitton férfiruházat kreatív igazgatójának Az ismert zenész a férfiüzletágért fog felelni a Louis Vuittonnál.

Megszólalt az ügy kapcsán az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, Mikhajlo Podoljak is.

Több mint egy éve Oroszország hadserege a trikolór és V/Z szimbólumok alatt gyilkolja az ukránokat. Egy elit divatház, amely az orosz újgazdagokat célozza meg, most úgy döntött, hogy nyilvánosan használja az orosz agresszió szimbólumait. A luxusnak is jobb az illata, ha vérrel van áztatva, igaz?

– fogalmazott kendőzetlenül Podoljak.

A Louis Vuittont nem először vádolják az orosz agresszió támogatásával. Korábban a márka olyan ékszereket dobott piacra, amelyeken Z és a V szimbólumok szerepeltek, amelyeket az orosz megszállók is használnak a felszereléseiken.