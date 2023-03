Februárban a hongkongi kiskereskedelmi forgalom volumenét tekintve 29,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg értékben kifejezve 31,3 százalékkal gyorsult, és 33,1 milliárd hongkongi dollárt tett ki.

Fotó: Getty Images

Az egykori brit gyarmatra érkező turisták száma februárban 557-szeresére, 1,46 millióra emelkedett éves szintén, és három év óta először haladta meg az egymilliót. A különleges közigazgatási területen az ékszerek, órák és egyéb luxustermékek értékesítése 128,6 százalékkal ugrott meg éves szinten a januári 22,5 százalékos gyorsulás után, ami a turizmus felpörgésének köszönhető – írja a Reuters.

A ruházati cikkek, lábbelik és kiegészítők eladásai februárban 104,1 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest, a januári 15,6 százalékos növekedés után.

A város szezonálisan kiigazított munkanélküliségi rátája 3,3 százalékra csökkent a december–februári időszakban a november–januári 3,4 százalékról. A Chow Tai Fook nevű ékszerüzletlánc közölte, hogy a hongkongi és makaói üzletekben január–februárban 70 százalékkal emelkedtek az eladások az előző év azonos időszakához képest, míg a szintén ékszerekkel foglakozó Chow Sang Sang eladásai a két városban mintegy 89 százalékkal ugrottak meg a január 1. és március 15. közötti időszakban.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a különleges közigazgatási terület megsínylette a zéró-Covid-politikát és az export visszaesésését. A járványvédelmi intézkedések miatt sorra zártak be az éttermek és az üzletek, s a szigorított határkorlátozások padlóra küldték a turizmust. A látogatóknak három hétre kötelezően karanténba kellett vonulniuk, ami a turisták mellett az üzletembereket és a befektetőket is elriasztotta. Emiatt az egykori brit gyarmat gazdasága tavaly a vártnál nagyobb mértékben, 3,5 százalékkal zsugorodott.

Az év elején a város minden korlátozást eltörölt, majd elindította a Hello Hongkong nevű kampányát, amelyben 700 ezer repülőjegyet osztanak szét, és Hongkong híres emberei reklámozzák a helyi nevezetességeket. Az is felmerült, hogy újjáélesztik a vízumprogramot, ami tartózkodási engedélyt biztosított azoknak, akik legalább 10 millió hongkongi dollárt (jelenlegi árfolyamon 1,3 millió dollárt) fektettek be helyben. Az elemzők idén a gazdaság felpörgését várják, az év eleji adatokat látva nem alaptalanul.