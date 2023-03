Átneveznék Oroszországot – már javaslat is van az új nevére

Az ukrán elnök felhívást intézett Denisz Smihal miniszterelnökhöz, hogy a kutatókkal együtt vizsgálják meg Oroszország átkeresztelését - erről az Unian ukrán állami hírügynökség számolt be. A történtek előzménye, hogy még korábban útjára indítottak egy petíciót, amely azt követelte, hogy Oroszországot nevezzék át Moszkoviára. Az is szerepel benne, hogy az Orosz Föderáció kifejezést Moszkvai Föderációra, az orosz nemzet nevét pedig moszkvaira cseréljék. A kezdeményezést 25 ezren írták alá és így most Volodimir Zelenszkij is megszólalt a témában.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: RUSLAN KANIUKA /AFP)

Lehet, hogy önként is megtette volna, de a törvények is erre kötelezik. Mindenesetre az elnök kommentárjában azt közölte, hogy a felmerült igény megválaszolása széleskörű elemzést igényel, mind történeti, mind nemzetközi jogi vetületben. Ennek lefolytatása lesz az ukrán miniszterelnök dolga, aki kutatók segítségével járhatja körül a kérdéseket.

Ezt követően pedig javaslatot kell tennie.

Egyébként Oroszország átnevezése visszatérő téma Ukrajnában, még bőven a háború előtt is volt ilyen próbálkozás. Természetesen az orosz válasz sem maradt el. Először a korábbi orosz elnök és miniszterelnök, Dmitrij Medvegyev írt a Telegram-csatornáján. Ebben „a legfőbb nácinak” titulálta az ukrán elnököt és Ukrajna átnevezésére is kitért. Szerinte a helyes név nem Kis-Oroszország, hanem Bandera-Reich. Ezzel Sztepan Bandera, néhai nacionalista ukrán politikusra utalt, aki az oroszok felfogásában egyértelműen náci eszméket vallott.

Később Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője is kommentálta a fejleményeket. Szerinte mindez csak egy újabb bizonyíték arra, hogy Ukrajnából Anti-Oroszországot akarnak csinálni.