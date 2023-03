Kiürítették Putyin naptárát, ott lehet a G20-csúcson A Kremlből érkező hírek szerint kiürítették Vlagyimir Putyin orosz elnök naptárát az idén szeptemberre, így elviekben nincs akadálya annak, hogy a politikus is ott legyen a G20 csoport csúcstalálkozóján Indiában, amelynek külügyminiszteri és pénzügyminiszteri találkozói már lezajlottak, az előbbin az orosz külügyér, Szergej Lavrov is részt vett. Putyin két éve nem volt ezeken az eseményeken személyesen, a tavalyi találkozóba is csak virtuálisan kapcsolódott be.