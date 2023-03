Moszkva kész segíteni a kínai vállalkozásoknak abban, hogy az ukrajnai konfliktus miatt Oroszországból kivonuló nyugati cégek helyébe lépjenek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Hszi Csin-ping kínai államfővel a Kremlben folytatott megbeszéléseken.

Fotó: Contributor / Getty Images

Hszi Moszkvában tett állami látogatásának második napján Putyin azt is elmondta, hogy a két vezető megvitatta a tervezett Power of Siberia 2 gázvezeték tervét is, amely orosz gázt szállítana Kínába.

A tervezett vezeték évente 50 milliárd köbméter földgázt szállítana Oroszországból Mongólián keresztül Kínába. A Kreml már évekkel ezelőtt felvetette az ötletet, ami az orosz–ukrán háború fejleményeivel mostanra egyre sürgetőbbé vált, a legfőbb vásárlónak számító Európát Kínával pótolná Oroszország.

Meggyőződésem, hogy sokoldalú együttműködésünk tovább fog fejlődni országaink népeinek javára

– mondta az ukrajnai háborús bűnök miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Putyin, hozzátéve, hogy Oroszország „stratégiai szállítója” Kínának kőolaj, földgáz és szén tekintetében.

Hszi szerint Kínának és Oroszországnak szorosabban kell együttműködnie a 0äpraktikus együttműködés” előmozdítása érdekében. „Látható az együttműködésünk korai gyümölcse, és a további kooperáció is folyamatban van” – mondta a kínai elnök.

Az orosz állami energiaóriás, a Gazprom jelenleg is szállít földgázt Kínába a Power of Siberia gázvezetéken keresztül, egy 2019 végén megkötött, 30 évre szóló, 400 milliárd dolláros szerződés keretében.

A Kínába irányuló orosz gázexport ugyanakkor még mindig csak töredéke annak a rekordmennyiségű 177 milliárd köbméteres mennyiségnek, amelyet 2018–19-ben Európába szállított. Az ukrajnai konfliktus tavaly februári kezdete óta az Európába irányuló mennyiség 62 milliárd köbméterre zsugorodott.

Putyin kedden azt mondta, hogy Oroszország 2030-ig legalább 98 milliárd köbméter gázt szállít Kínába.

Az orosz és a kínai elnök a nap folyamán várhatóan még részletesen megvitatja az ukrajnai válságot, miután Putyin a hétfői első tárgyalási fordulóban néhány helyen „pontosította” Moszkva álláspontját.