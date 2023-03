A Heger-kormány becslése szerint 2022-ben az extraadó révén mintegy 400 millió eurót vontak el a társaságtól, idén ez az összeg akár a 700 millió eurót is elérheti. Az egykor vezető kormánypárt, a minden kormányzati pozíciójából kipenderített Igor Matovic vezette Egyszerű Emberek (OLaNO) egyébként azt javasolta, hogy az adó mértékét emeljék 90 százalékra, ám erre már nem talált parlamenti támogatást.

Az Európai Unió egyébként lehetővé teszi a kiugróan magas nyereséget terhelő különadók kivetését, ám ajánlása szerint ennek mértéke 33 százalék lehet.

A képhez hozzátartozik, hogy nem a teljes profitot terheli a különadó, csak az elmúlt 5 év átlaga feletti részt. A Slovnaft a szóvivőjén keresztül máris jelezte, hogy jogászaival megvizsgáltatja a törvényt, viszont ezt ígérte már tavaly is az 55 százalékos adó kivetésekor.

Anton Molnár szóvivő tudatos politikai támadásként értékelte a lépést.

Ha Zuzana Caputová államfő aláírja a törvényt, akkor az májusban lép hatályba. Visszatérve a kormányfői posztról parlamenti képviselővé visszaeső Igor Matovicra, korábban azzal érvelt a magasabb extraadó mellett, hogy az így befolyó többletpénzt a szeptember 30-i előre hozott választáson résztvevő polgárok között kell szétosztani…

A Slovnaft szakszervezetei csütörtök délután tüntetést szerveznek, mert nem elégednek meg a cég által felajánlott 10 százalékos béremeléssel. A szakszervezetek 18 százalékot követelnek, ami magasabb a tavalyi szlovákiai infláció (15,4 százalék) mértékénél is. Egyébként a cégben nagyon vonzók a fizetések, még pozsonyi mércével mérve is. Anton Molnár szóvivő közölte, hogy az átlagbér 2900 euró, s ebbe nincs beleszámítva a cégvezetés keresete. Az olajtársaság most eleve nehéz helyzetben van, egyrészt az extraadó miatt, másrészt azért, mert az orosz nyersolajról való leválás pótlólagos beruházásokat igényel – ennek költségeit mintegy 200 millió euróra becsülik.