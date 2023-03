Itt a megegyezés: nem végzik ki teljesen a belső égésű motorokat A kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt. Az Európai Bizottság és Németország szombaton közösen bejelentette, hogy megegyezésre jutottak a kizárólag belső égésű (fosszilis üzemanyaggal működő) motorral hajtott autók jövőjével kapcsolatos, hetek óta húzódó vitájukban. A döntés lehetővé teszi az ilyen motorokkal felszerelt új járművek regisztrációját 2035 után is, de csak abban az esetben, ha teljes mértékben klímasemleges üzemanyagot használnak.