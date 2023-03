Nem csak szakképzett, de már szakképzetlen munkaerőből is hiány van az Egyesült Királyságban. Ez leginkább két tényezőnek tudható be: egyrészt a Brexit után szigorodtak a nem brit állampolgárságúakra vonatkozó munkavállalási szabályok, másrészt pedig a koronavírus-járvány rámutatott, hogy egyes iparágakban – főként a vendéglátásban – dolgozni kiszámíthatatlan jövőt jelent, ezért a britek inkább más szakmát választanak. A járványnak ez a mellékhatása számos országban megfigyelhető.

A Downton Abbey kastélyában kevesebb esküvőt tartanak, mert nincs elég idénymunkásuk.

Fotó: Isabel Infantes

Az Egyesült Királyság három éve lépett ki az Európai Unióból, emiatt a legnagyobb partnerével nemcsak a kereskedelmi, de a munkaerőpiaci kapcsolatai is megromlottak. A Brexit után nehezebbé vált a külföldiek munkavállalása és a letelepedése a szigetországban. Nem meglepő ezután, hogy sok vendégmunkás inkább hazatért, mások pedig inkább eleve más országokban próbálnak szerencsét.

Külföldi munkavállalók nélkül viszont a brit gazdaság igencsak nagy bajban van. Már tavaly is érkeztek hírek arról, hogy nem találtak elég mezőgazdasági idénymunkást, s várhatóan az idén sem lesz belőlük elegendő. A felsőoktatásba sem érkezik annyi uniós hallgató, mint azelőtt. Két éve a felvettek száma a korábbi felére csökkent, a jelentkezők aránya pedig még ennél is kisebb volt. A szolgáltatóipar nagyban támaszkodott az ő időszakos munkájukra. A gyártás, az építőipar, a kiskereskedelem és a logisztika is munkaerőhiánnyal küzd. Becslések szerint mintegy 300 ezer ember hiányzik a brit gazdaságból.

Az Egyesült Királyságban a munkanélküliségi ráta 3,7 százalék volt a 2022 novembere és 2023 januárja közötti időszakban, ami nagyjából változatlan az előző három hónapos időszakhoz képest, és kissé elmarad a 3,8 százalékos piaci konszenzustól. A munkanélküliek száma 1,25 millióra emelkedett, míg a foglalkoztatottaké 32,84 millióra nőtt. A bérnövekedés év/év alapon 5,7 százalékra mérséklődött, ugyanakkor a keresetek reálértéken 3,2 százalékkal érnek kevesebbet, mint a bázisidőszakban. Ez a legnagyobb visszaesés a 2009. február–áprilisi időszak óta. Az inaktívak egyre nagyobb hányadát teszik ki a fiatalok, akik közül egyre többen küzdenek munkaalkalmassági problémákkal.

Lobbicsoportok sürgetik a kormányt, hogy lazítson a merev a bevándorlási szabályokon. Ezt már több területen megtették, de a vendéglátóiparban még nem. Ha egy külföldi felszolgálóként szeretne dolgozni, még mindig szigorú feltételeknek kell megfelelnie, hogy engedélyt kapjon. A politikát egyre jobban sürgeti az idő, mivel a munkaerőhiány a gazdaság teljesítményét is visszaveti. Ráadásul a külföldi dolgozók vonzásában erős versenytárs, Németország, amely külön törvényt hozott a szakképzett emberek német földre csábítására.

Rendezvények maradnak el a híres sorozat helyszínén

A brit munkaerőhiány már az Emmy- és Golden Globe-díjas Downton Abbey című sorozat kastélyát is elérte. Hiába a hírnév és a népszerűség, a dél-angliai Highclere Castle sem rendelkezik elég alkalmazottal ahhoz, hogy kiszolgálja a rendezvények igényeit.

A kastélyt nagy esküvők megtartására használják vagyis használnák, ha lenne, aki kiszolgálná a vendégeket. A Brexit előtt egy szezonban körülbelül 25 olyan esküvőt tartottak, ahol a vendégek száma meghaladta a száz főt. Az ötezer hektáros birtokon most már csak kisebb eseményeket tudnak tartani – panaszkodott Carnarvon grófnő, aki férjével együtt birtokolja a filmsorozat helyszínéül szolgáló épületet és környékét.

A Highclere-kastély birtokán kevesebb rendezvényt tartanak a munkaerőhiány miatt. A teadélutánokat például teljesen beszüntették.

Fotó: David Goddard

Nemcsak a rendezvények száma és mérete, hanem a birtok ajándékboltja is megsínyli a helyzetet. Manapság a megélhetési válság és a Covid gazdasági következménye miatt kevesebb emléktárgyat vásárolnak onnan: a kastély ihlette exkluzív könyvektől, írószerektől, ruhákból és piperékből sem fogy annyi, mint korábban. Pedig a kézzel gravírozott metszett kristályok és a logóval ellátott csontporcelán tányérok és teáskészletek egyedi ajándékok. A bolt csökkentette exportját is az unióba a magas szállítási költségek miatt.

A grófnő manapság leginkább az alkoholban bízik: 2019 óta árusít prémiumminőségű gint, amelyet üvegenként 35 fontért árulnak. Carnarvonék úgy vélik, hogy ebből az új üzleti forrásból minimalizálhatják a veszteségeiket. A csökkenő bevételek és a két számjegyű infláció miatti költségemelkedések következtében a kastély üzemeltetője arra számít, hogy a vállalkozás idén nullszaldós lesz – írja a Reuters.