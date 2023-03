Nem jönnek egyelőre Európába a kínai turisták, hiába oldották fel a pekingi hatóságok az utazási korlátozásokat. Pedig a turisztikai ipar nagy reményeket fűzött hozzájuk, hiszen a koronavírus-járvány előtt sokat keresett rajtuk, mivel egy kínai vendég átlagosan 1500-3000 eurót költ, többet, mint a legtöbb más országból érkező látogató.

A kínaiak közelebb maradnak az otthonukhoz, a legfőbb célállomás Hongkong.

Fotó: Getty Images

A helyzet egyhamar nem is fog javulni,

az Európába irányuló kínai repülőjegy-foglalások ugyanis a ForwardKeys utazási adatközlő szerint a március és augusztus közötti időszakra csupán a járvány előtti időszak 32 százalékát érik el.

A turisztikai szektor nem számíthat a hazai érdeklődőkre sem, az energia- és élelmiszerárak emelkedése miatt ugyanis a legtöbben az olcsó vakációs lehetőségeket keresik. „Hosszú még az út az ágazat teljes talpra állásáig” – értékelte a helyzetet a Reutersnek Olivier Ponti, a ForwardKeys egyik vezetője. „A kínai légitársaságok mindent, de mindent megtesznek azért, hogy üzemeltessék ezeket az útvonalakat. De szükség van személyzetre, a megfelelő szolgáltatási szint elérésére” – tette hozzá.

Az idei nyár erős teszt lesz az európai légitársaságok és a repülőterek számára is, hogy elegendő számú személyzetet biztosítsanak, és elkerüljék a tavaly nyári káosz megismétlődését.

A járvány előtt a kínaiak adták az Európai Unión kívülről érkezett vendégek 10 százalékát, a költésük a 2019 előtti évtizedben 350 százalékkal nőtt, a keresletet különösen a luxustermékek vásárlása és a fine dining hajtotta.

London inkább az erős dollárban és az amerikai turistákban bízik.

Fotó: Getty Images

A vízumkorlátozások, a hosszú várakozási idő az útlevélért és a kevés, ráadásul bizonyos esetekben 80 százalékkal drágább repülőjegy miatt a kínai turisták inkább közel maradnak az otthonukhoz. Európa helyett Hongkongot választják, ahol az elmúlt két hónapban 1400 százalékkal nőtt az érkezések száma, vagy Thaiföldet és Makaót.

Az európai turisztikai irodák azt remélik, hogy az erős dollárt kihasználni vágyó amerikaiak töltik majd ki a keletkező űrt. Egyes elemzők szerint a Londonba és Párizsba látogatók száma az Atlanti-óceán túlpartjáról már meg is haladhatja az idén a 2019-es szintet.

A Reuters két amerikai turistát szólaltatott meg. Az egyikük Hawaiiról érkezett a brit fővárosba, és kellemesen meglepődött azon, milyen megfizethetők az élelmiszerárak.

Nem terveztem szórni a pénzt, de amikor idejöttem, észrevettem, hogy sok olyan dolog van, ami Amerikában nincs, és egy kicsit olcsóbb, mint ott, ahol élek

– mondta a 26 éves Sophie Liu a Buckingham-palota kapuja előtt.

A párizsi luxusboltok most olcsók az amerikaiaknak.

Fotó: Getty Images

A 40 éves bostoni Colleen Danielsont a párizsi Champs-Élysée-n kérdezték meg, és ő is boldogan költekezett. „Amikor a Dior-üzletben voltunk, azon gondolkodtunk, nem kéne-e egy nagyobb vásárlást rendeznünk, venni egy táskát vagy ilyesmi. Az árfolyamnak valóban van hatása” – utalt az erős dollárra.

A legtöbb utazási iroda azonban változatlanul reménykedik a kínaiak visszatértében, arra számítanak, hogy az év második felében enyhítenek a vízumszabályokon, több lesz a repülőjárat. A kiskereskedők külön kampányokat is indítottak a kínai piac megcélzására. Közéjük tartozik a világhírű londoni Harrods, de a Bicester Village, egy Oxford közelében található dizájner kiskereskedelmi diszkontüzlet is, a cégek a WeChat kínai üzenetküldő platformon csábítják nagy-britanniai bevásárlóútra a vendégeket.