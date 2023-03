Az amerikai bankválság nyomán felgyorsult a betétkivonás a kisebb bankokból, a bankszektor immár nem a pénzügyi stabilitás, hanem a gazdasági növekedés miatt aggódhat. Március 10., a Silicon Valley Bank (SVB) bedőlése után a kisbankokból 119 milliárd dollár betétet vontak ki.

Fotó: Peter Zelei Images

„Arra számítunk, hogy bankbaj a hitelezést is visszafogja, ami csökkenti a GDP reálnövekedését”

– írja jelentésében a Goldman Sachs (GS). A pénzpiacok továbbra is aggódnak, hogy a kormányzat hajlandó-e kiterjeszteni a betétbiztosítási rendszert – teszi hozzá Jan Hatzius, a GS vezető közgazdásza. Az Apollo Global Management értékelése szerint a lakosság a betéteket biztonságosabbnak gondolt pénzpiaci alapokba teszi át, ezekre pedig nem lehet folyószámlahitelt felvenni, ráadásul a bizonytalanság miatt amúgy is csökken a hitelfelvételi kedv. A Barclays szerint a romló hitelezési helyzet visszafogja a gazdasági növekedést, de hatása nem lesz katasztrofális, hacsak nem alakul ki teljes bizalmi válság.

A bankszektor válsága és egy lehetséges hitelválság közelebb viszi az amerikai gazdaságot a recesszióhoz

– nyilatkozta vasárnap Neel Kashkari, a minneapolisi Fed elnöke a CBS-nek.

A bankokba vetett bizalmat tovább erodálja, hogy a kormányzat – bár megmentette az SVB és a Signature Bank betéteseit – hétfőn közölte: nem támogatja, hogy a First Citizens BancShares bank felvásárolja az SVB-t. Ez becslések szerint további 20 milliárd dollárral csapolja majd meg az állami betétbiztosítási alapot.

A bankválság nyomán meglehetősen nagy a bizonytalanság az amerikai nagybankok közelgő gyorsjelentéseivel kapcsolatban. A legnagyobb amerikai pénzintézet, a JPMorgan Chase április 14-én, a nagy versenytárs Bank of America április 18-án számol be első negyedéves eredményeiről.

A több milliárd dolláros kérdés az, hogy a nagybankok szigorítják-e a hitelezési kondícióikat, illetve felfüggesztik-e a részvény-visszavásárlási programjaikat.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a Fed a vártnál tovább tarthatja magasan irányadó kamatát, így a bankrendszer veszteséget szenved a hosszabb lejáratú kötvényein. A nagybankok esetében – lévén nagyobb a likviditásuk – ez nem okoz gondot, a kisebbeknél viszont lehet probléma. Intő példa az SVB esete, amely 1,8 milliárd dollárt bukott a kötvényportfólióján.

A nyereség szempontjából probléma lehet az is, hogy a bizalmi válság közepette kínlódnak a befektetési banki üzletágak is; a vállalatok kevésbé hajlandók kötvény- vagy részvénykibocsátásokra. Az Oppenheimer előrejelzése szerint a hat legnagyobb amerikai banknál (JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley)

a befektetési banki üzletág profitja 40 százalékkal zuhan majd az egy évvel korábbihoz képest.

A leginkább sérülékeny amerikai bankok a JPMorgan becslése szerint ezermilliárd dollár betétet veszítettek el az idén, a felét márciusban. Ennek jókora része a nagybankoknál kötött ki, ez azonban várhatóan nem gyakorol érdemi hatást a nyereségességükre, mert jelentős hányada kötvényekbe áramlik.

A bankbajokat csak tetézi, hogy a Fed pálfordulására, a kamatemelési ciklus végére, sőt már egy idei kamatcsökkentésre számító várakozások egyre több elemző szerint tévesek. A BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője is így vélekedik. Szerinte a Fed világossá tette, hogy az elsődleges prioritás az infláció letörése.

„Nem gondoljuk, hogy az idén kamatot csökkentene a jegybank, ez a régi forgatókönyv, amely szerint a központi bankok recesszió idején a gazdaság segítségére sietnének”

– írják elemzésükben. „Sokkal kifinomultabb infláció elleni küzdelemre számítunk: csökken ugyan a szigor, de nem lesz lazítás” – teszik hozzá. A chicagói tőzsde által a határidős jegyzések alapján készített eszköz jelenleg 50-50 százalék esélyt ad annak, hogy a Fed legközelebbi, május 3-i ülésén nem változtat a kamaton, illetve újabb 25 bázisponttal emel a hétfői után.