Atomerőművek építésébe foghat hamarosan Kína. A napokban tizenöt magas rangú politikai tanácsadó közös javaslatot nyújtott be, amelyben kiemelték a belföldi területeken lévő atomerőművek építésének szükségességét és megvalósíthatóságát.

Nagyszabású atomerőmű-fejlesztésbe kezd Kína.

Fotó: Getty Images

A Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusa az energiabiztonságot nemzetbiztonsági szempontból kiemelt fontosságúnak jelölte meg. Az ország szén-dioxid-semlegességét szem előtt tartva az atomenergia fejlesztésének erősítése is napirendre került. Jang Csang Li, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Konferencia (CPPCC) Nemzeti Bizottságának tagja és a China General Nuclear Power Group elnöke a CPPCC Nemzeti Bizottságának 14 másik tagjával együtt nyújtotta be a nukleáris energia fejlesztésére vonatkozó javaslatot – számolt be róla a Global Times.

Kína szilárd alapot teremtett a nagyobb célok eléréséhez és az atomenergia magasabb színtű fejlesztéséhez

– nyilatkozta ennek kapcsán Jang. Hozzátette, hogy a következő évtizedben évente legalább 10 generátoregység építését tartanák célravezetőnek.

A benyújtott javaslat szerint a lehető leghamarabb meg kell kezdeni az atomenergia-projektek tervezési folyamatát, majd a elindítani a kivitelezést azokon a területeken, ahol nincs elegendő kapacitás, és ahol a szén-dioxid-, illetve szennyezőanyag-kibocsátás intenzitása túl magas.

Kínában jelenleg 76 atomerőműblokk van építés alatt, ezek együttes kapacitása 81 millió kilowatt, amivel globálisan a második helyen állnak ebben a mutatóban. Az atomenergia részaránya azonban még így is alacsony, a kínai energiatermelés alig 5 százalékát adja.

A szén-dioxid-semlegesség csúcsértékének megvalósításához Peking számítása szerint az atomenergia kapacitásának

2030-ra legalább 150, 2050-re pedig 380 millió kilowattot kell elérnie, ezek alapján 2030-ra, valamit 2050-re az atomenergia-termelés az energiamix 10, illetve 18 százalékát tenné ki.

Jang arról is beszélt, hogy az atomenergia-fejlesztés területi eloszlása Kínában nem kiegyensúlyozott, és szinte teljes egészében a tengerparti területekre összpontosul. Az energiarendszer fejlesztése álláspontja szerint nem képzelhető el az atomenergia területi elosztásának bővítése nélkül.

Tavaly november elsején kezdte meg működését a Hongyanhe atomerőmű, amely az első nukleáris projekt Északkelet-Kínában.

A szakember hangsúlyozta, hogy a Kínában épülő és tervezett erőművek elegendő földrengéstűrő képességűek, és ellenállók az árvizekkel, valamint a szárazsággal szemben is.