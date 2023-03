Nem tolonganak a kínai turisták Európában, pedig nagy szükség lenne rájuk Az európai turistaipar nagyon várja a zéró-Covid-politika feladása nyomán végre szabadjára engedett kínai turistákat – egyelőre hiába. Pedig egy átlagos kínai utazó kétszer-háromszor többet költ, mint egy európai. Probléma az is, hogy a légitársaságok sem indították még be teljes körűen a kínai járataikat, bár kétségtelenül ők is nagyon várják, hogy a forgalmuk újabb lendületet kapjon.