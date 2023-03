Letartóztatták az oroszok a The Wall Street Journal tudósítóját

Kémkedés vádjával letartóztatták Jekatyerinburgban Evan Gershkovichot, a The Wall Street Journal amerikai napilap tudósítóját – jelentette be csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). A közlemény szerint Gershkovich titkos információkat gyűjtött az orosz hadiipari komplexum egyik vállalkozásának tevékenységéről.

Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal tudósítója.

Fotó: AFP

Az FSZB nem hozta nyilvánosságra, hogy mikor tartóztatták le a The Wall Street Journal munkatársát. Az 1991-es születésű újságírót egy orosz hadiipari komplexum egyik vállalatával kapcsolatos titkos információk megszerzésének kísérlete közben vették őrizetbe a vád szerint.

Gershkovich akár húszéves börtönbüntetést is kaphat, ha kémkedésért elítélik.

A The Wall Street Journal honlapja szerint Evan Gershkovich Oroszországról, Ukrajnáról és a Szovjetunió utódállamairól írt tudósításokat. A szerkesztőség azt írta, hogy nagyon aggódnak munkatársuk biztonsága miatt.

Az újságíró korábban az AFP francia hírügynökség és a The Moscow Times angol és orosz nyelvű napilap tudósítója volt, valamint az amerikai The New York Times napilapnál is dolgozott.