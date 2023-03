Macskás videók akadályozzák a lőszergyártást

Európa egyik legnagyobb lőszergyártója hiába bővítené tovább legnagyobb gyárát, a térség felesleges áramát már lefoglalta egy adatközpont, amit többek között a TikTok használna fel.

Fotó: nammo.com

A norvég kormány és egy állami tulajdonú finn védelmi cég által birtokolt Nammo a Norvégia középső részén, Raufossban található üzemét szerette volna bővíteni a megnövekedett kereslet miatt, ám az áramszolgáltató közölte, hogy nincs tartalékkapacitás a térségben, azt ugyanis már lefoglalta az adatközpont, aminek egyik fő ügyfele az utóbbi időben egyre jobban vitatott közösségi oldal.

Morten Brandtzæg, a Nammo vezérigazgatója a Finacial Timesnak elmondta, aggódnak, hogy a növekedésüket a macskás videók tárolása akaszthatja meg. Pedig a kereslet meredeken emelkedik az Ukrajnában dúló háború miatt, a cégvezető szerint a korábbi több mint tizenötszörösére.

Az európai lőszergyártóknak ezért 2 milliárd eurót kellene új gyárakra költenie Brandtzæg szerint,

és ez még mindig csak az ukrán igényeket elégítené ki, a megemelkedett európai keresletet már nem.

A TikTok az idén három adatközpontot nyitna még a közeli Hamar városában, és további kettőre van opciója 2025-ig.

A Nammo-vezér szerint nem zárható ki az sem, hogy nem véletlen, hogy a kínai vállalat pont a közelükben terjeszkedik. A helyi áramszolgáltató, az Elvia megerősítette, hogy nincs tartalékkapacitás a térségben, így a Nammónak várnia kellhet. Hogy pontosan mennyit, az attól is függ, hogy mennyi áramra van a lőszergyártónak szüksége.

Szakértők szerint az arról szóló viták, hogy melyik vállalatnak jut áram, csak szaporodni fognak a közeljövőben Európa-szerte. Az adatközpontok és a szerverfarmok szívesen költöztek az olcsó áramról híres északi országokba, ahol a hűtésen is tudnak spórolni. Azonban a skandináv államokba előszeretettel költöznek hasonló okokból akkumulátor- vagy acélgyárak is. Éppen ezért hamarosan több hasonló összecsapásra is sor kerülhet különböző iparágak között.