A bolti árak inflációja a februári 8,4 százalékhoz képest márciusra 8,9 százalékra gyorsult év/év alapon, ez a mérések kezdete óta eltelt tizenegy év legmagasabb értéke – közölte az egyesült királyságbeli kiskereskedők legnagyobb szövetsége, a British Retail Consortium (BRC).

Üres zöldséges- és gyümölcsösrekeszek fogadják sokszor a brit vásárlókat. A hiány is felfelé hajtja az élelmiszerárakat.

Fotó: Matthew Horwood

Az élelmiszerárak még ennél is nagyobb mértékben, 15 százalékkal nőtt, amihez főként a gyümölcsök és a zöldségek hiánya járult hozzá.

A britek a paradicsomot, az uborkát és a paprikát Spanyolországból és Észak-Afrikából szerzik be, ám a mediterrán államok készletei lecsökkentek, ráadásul a gyenge font miatt az import is jelentősen megdrágult. A cukor drágulásának következményeként a csokoládé, az édességek és a szénsavas italok ára is számottevően nőtt márciusban.

A magasabb árak átalakították az élelmiszer-vásárlási szokásokat: az emberek inkább többször és alkalmanként kevesebbet vásárolnak, próbálják csak a legszükségesebbeket megvenni,

és azokat is inkább online és a diszkont élelmiszerboltokban, mint az Aldi vagy a Lidl. A tendencia várhatóan marad, mivel a szélesebb körű bolti árak növekedésének üteme még nem érte el a csúcsot a BRC vezetője szerint. Igaz, az élelmiszerárak emelkedésének mértéke valószínűleg már enyhülni fog a következő hónapokban. A kormánytámogatás ellenére az energiaárak is növelték az inflációt.

A Bloomberg értesülése szerint a britek a pénzügyi helyzetük romlására számítanak az idén. A Deltapoll múlt heti felmérésében részt vevők a következő tizenkét hónapra átlagosan 9,4 százalékos inflációt várnak.

Az infláció megfékezésére a Bank of England 4,25 százalékra emelte az alapkamatot a múlt héten. Előrejelzése szerint a gazdaság egyelőre elkerüli a recessziót, s számításaik szerint az árszínvonal emelkedésének mértéke a februári 10,4 százalékról az év végére 4 százalék alá csökken.

Már csak ételre és akciós holmira futja a briteknek Meglepetésre jelentősen nőtt a brit kiskereskedelmi forgalom februárban az előző hónaphoz képest, de ez nagyrészt a szupermarketekben és a diszkontáruházakban elköltött pénznek köszönhető.

Egyre jobban megy az e-kereskedelmi óriásnak

A legnagyobb brit online kiskereskedő, az Ocado Retail a február 26-át megelőző 13 hétben 584 millió font bevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 565 millió fonttal – írta keddi közleményében a vállalat, amelyben az Ocado és a Marks & Spencer fele-fele arányban tulajdonos.

A forgalomnövekedés éves alapon 3,4 százalékos volt az első negyedévben, ami azt mutatja, hogy egyre több fogyasztó választotta az online szupermarketet.

Az Ocado e-kereskedelmi óriás forgalma is felfutott, a cég az idén már ismét nyereséges lehet.

Fotó: Getty Images

Az Ocado Retail szerint a rendelések átlagos heti száma 3,6 százalékkal, 381 ezerre nőtt, aktív ügyfeleik száma pedig elérte a 951 ezret, ez az egy évvel korábbihoz képest 13,8 százalékos növekedés.

A kosárérték változatlan maradt, miután az eladások 8,3 százalékos növekedése mellett a megvásárolt cikkek átlagos darabszáma száma 7,5 százalékkal csökkent.

A vállalat megerősítette a 2022–2023-as pénzügyi évre vonatkozó célszámait, és erősödő forgalomra számít az üzleti év hátralévő részében is. Ha így lesz, akkor a szerény nyereséget tud felmutatni az Ocado az előző évi 4 millió fontos veszteség után – jegyezte meg a Reuters.