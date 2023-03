Nem indul ma kereskedelmi repülőjárat a berlini, hamburgi és brémai repülőtérről a szolgáltató szektor legnagyobb munkavállalói érdekképviselete, a Verdi szakszervezeti szövetség által indított sztrájk miatt. A repülésbiztonság ellenőrzéséért felelős alkalmazottak nem vették fel a munkát, tudatta internetes oldalán a főváros repülőtere.

A szakszervezet 10,5 százalékos béremelést követel.

Fotó: AFP



A Deutsche Welle tudósítása szerint a fővárosban kétszáz járatot és 27 ezer utast érint a munkabeszüntetés. Hamburgban az érkező gépek is késhetnek vagy kimaradhatnak, Bréma csak nem indít járatokat. A német repülőterek szövetsége, az ADV előrejelzése szerint mintegy 45 ezer utas terveit boríthatja fel a sztrájk.



A Verdi az éjszakai, hétvégi és ünnepi bérezés körüli évek óta tartó vita miatt hívta sztrájkra a biztonsági alkalmazottakat,

de ez csak az egyike az európai országokban az utóbbi időben tartott munkabeszüntetéseknek. A Verdi postástagjainak többsége a múlt héten szavazta meg a sztrájkot, Franciaországban a nyugdíjreform ellen tiltakoznak, az Egyesült Királyságban pedig hónapok óta tartanak a munkabeszüntetések a bérkövetelések miatt.

A munkaadó csak ötszázalékos béremelést ajánlott, két szakaszban.

Fotó: AFP



Kemény bértárgyalások folynak Németországban is a munkavállalók és a szövetségi, valamint helyi kormányzatok között. A repülőtéri dolgozókat is tömörítő Verdi 10,5 százalékos emelést követel, míg a munkaadók két szakaszban ötszázalékosat ajánlottak, valamint egyszeri 2500 eurót. (Egy euró 382,3 forint.) Ezt azonban az érdekképviseleti szervezetek elutasították, mert nem tartják elegendőnek az infláció kompenzálására. A fogyasztói árak februárban is a januári szinten, 8,7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest Európa legnagyobb gazdaságában.

A hétfői sztrájkot figyelmeztetésnek és nyomásgyakorlásnak szánták, mivel a tárgyalások első két fordulója eredménytelenül zárult. A következő március 27-én kezdődik.