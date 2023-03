Az infláció Németországban februárban is maradt a januári 8,7 százalékon az előző év azonos időszakához képest; az elemzők némi csökkenést, 8,5 százalékot vártak. Havi bázison 0,8-re lassult az emelkedés üteme az előző havi egy százalékról, ami 0,2 százalékponttal haladja meg a várakozásokat.

Nőtt viszont az Eurostat módszertana szerint készített harmonizált árindex: az első becslés szerint havi bázison egy százalékra a januári 0,5-ről, éves összehasonlításban pedig 9,3 százalékra 9,2-ről; az elemzők 0,7, illetve kilenc százalékot vártak.

Fotó: Stephan Schulz / Getty Images



A vártnál rosszabbul alakult az inflációs helyzet Franciaországban és Spanyolországban is, a fogyasztói árak februárban a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek mindkét országban: éves szinten előbbinek 7,2, utóbbiban 6,1 százalékkal. Elemzők ezért arra számítanak, hogy az Európai Központi Bank (EKB) folytatja a kamatemelést, a betéti kamat a befektetők szerint most először elérheti a négy százalékot is, írta a Bloomberg.

A Goldman Sachs ennél alacsonyabbra számít, bár két héten belül másodszor emelte az EKB kamatemelési csúcsra vonatkozó becslését, ezúttal 3,75 százalékra júniusra. Az előrejelzés szerint a májusi ülésen ötven bázispontos emelés jöhet. A bank korábban arra számított, hogy az EKB májusban 25 bázisponttal növeli a kamatokat, hogy júniusra 3,5 százalékos csúcsrátát érjen el.

A Reuters tudósítása szerint a pénzpiacok arra számítanak, hogy az EKB kamatlába az idén decemberben 3,85 százalék körül tetőzik.