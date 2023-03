Ahogy a mesterséges intelligenciák egyre fejlettebbé válnak és megtanulnak írni, kommunikálni vagy kódolni, csak idő kérdése, hogy mikor válnak hétköznapi eszközökké a munkahelyeken. Az OpenAi szerint ez a közeljövőben megtörténik, és a fehérgalléros dolgozók túlnyomó részét érinteni fogja – írta a Vice.

A világot hónapok alatt meghódító ChatGPT fejlesztője, az OpenAI, valamint a Pennsylvaniai Egyetem kutatása szerint a mesterséges intelligenciára (MI) épülő GPT-modellek nagymértékben befolyásolják a munkaerőpiacot, és pár éven belül

a dolgozók 80 százalékát érinti a robotok elterjedése.

A GPT-k, azaz a generatív, előre betanított transzformátorok nyelvi modellként elsősorban a magasabb jövedelmű, szellemi munkában fognak megjelenni, ahol a feladatok 10 százalékát könnyen átveszik majd a dolgozóktól. Egyes ágazatokban ez sokkal magasabb lehet, és a kutatás szerint az emberek ötödének a munkaköre közel felét befolyásolnák a robotok.

Véleményük szerint a GPT-modellek olyan általános technológiák, mint annak idején a gőz- és a nyomdagép, és elsősorban kedvező hatással lesznek az emberek életére. Az OpenAI viszont egy profitalapú vállalat, amely folyamatosan növekedni akar, és ez akkor a legkönnyebb, ha alapvető eszközként meg tudja hódítani a világot. Egy MI-rendszer a munkával töltött időt jelentősen le tudja csökkenteni, ám ezek a modellek közel sem olyan fejlettek, hogy ne legyen szükség a folyamatos ellenőrzésükre.

Az eredményeink azt mutatják, hogy a tudományos és kritikus gondolkodást igénylő munkakörökben az MI rosszul teljesít, és ezekben az ágazatokban még egy ideig nem fog teret nyerni. Ezzel szemben a programozási és írói készségek már fejlettek ahhoz, hogy beépítsük őket az ilyen feladatokat ellátó dolgozók mindennapjaiba

– mondta Pamela Mishkin, a kutatás egyik vezetője.

A leginkább érintett foglalkozások közé tartoznak a matematikusok, az írók, a webdizájnerek, a könyvelők, az újságírók és a jogi asszisztensek. A grafikusok, a marketingesek és a pénzügyi menedzserek ezzel szemben egy ideig biztonságban érezhetik magukat, míg az élelmiszer- és faiparra, valamint a mezőgazdaságra gyakorlatilag nincs hatása a mesterséges intelligenciának.

A kutatók szerint a GPT-modelleknek általános hatásai is lesznek, amelyeket minden ágazatban meg lehet tapasztalni – az adatfeldolgozási sebesség és az információs szolgáltatások felgyorsulnak, a biztosítók fejlesztése pedig mindenkit érint majd. A Google és a Microsoft már bejelentette, hogy az MI-t az irodáikban is bevezetik, például az e-mail rendszerbe és a keresőmotorjaikba. A startupok már most is használják a GPT-ket és azok kódolási képességeit, hogy spóroljanak az emberi fejlesztőkön.