Három évvel ezelőtt a Donald Trump vezette amerikai kormány azzal fenyegetőzött, hogy betiltja a TikTokot, amennyiben a kínai tulajdonos nem adja el a céget amerikai befektetőknek. Akkor végül sem az eladás, sem a betiltás nem valósult meg. Az elmúlt hetekben azonban, a TikTok körüli vihar erősödése közepette ismét egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe a közösségi oldal.

Peking szerint inkább tiltsák be az Egyesült Államokban a TikTokot, mint hogy amerikai kézbe kerüljön.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

A TikTok vezérigazgatója, Sou Ce Csö csütörtökön áll az amerikai törvényhozók elé, akik közül egyre többen szorgalmazzák azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban betiltsák az alkalmazást, mivel álláspontjuk szerint veszélyt jelent a nemzetbiztonságra – adta hírül a CNN.

Ugyanakkor elemzők és jogi szakértők szerint a TikTok teljes eladására nincs esély, többek között amiatt sem, mert a kínai kormány a TikTok technológiáját kiemeltként kezeli, és 2020 óta számos lépést tett annak érdekében, hogy a pekingi székhelyű ByteDance tulajdonos bármilyen, eladásával kapcsolatos tervét megvétózhassa.

Az Egyesült Államokban havi szinten mintegy 150 millió ember használja az alkalmazást.

A kínai kormány egyes fejlett technológiákat, köztük a tartalomajánló algoritmusokat is, nemzeti érdekei szempontjából kritikus fontosságúnak tartja. Decemberben kínai tisztviselők javasolták az e technológia külföldi vevőknek történő értékesítésére vonatkozó szabályok szigorítását.

Pekingnek abba nincs beleszólása, hogy Washington megbízást adjon a TikTok megvételére, azonban megtartotta a végső jóváhagyási jogkört a tranzakció felett

– ismertette Brock Silvers, a Kaiyuan Capital befektetési igazgatója.

Hozzátette, hogy szinte teljesen valószínűtlennek tűnik, hogy Kína elfogadna bármilyen olyan üzletet, amely kivonja a TikTok algoritmusait a közvetlen ellenőrzése és szabályozó hatósága alól.

A közösségi oldal algoritmusai a felhasználók viselkedése alapján adnak ajánlásokat, így olyan videókat jelenítenek meg a For You feedben (ami a facebookos hírfolyamnak felel meg, csak itt nem hírek vannak), amelyeket valóban szerethetnek és valószínűleg meg is fognak nézni.

A kínai szabályozó hatóságok először 2020 augusztusában vették fel az TikTok algoritmusait a védett technológiák listájára. Akkor, amikor a Trump-adminisztráció először fenyegetőzött a betiltással.

A Joe Biden vezette kormányzat később visszavonta a Trump időszaka alatt elindított, TikTokot célzó projektet. Ugyanakkor a demokrata kormány egy szélesebb körű irányelvet határozott meg, amely a külföldi riválisokhoz, köztük Oroszországhoz és Kínához kapcsolódó technológiák vizsgálatára összpontosított. Ebbe a körbe természetesen beletartozik a TikTok is.

A fiatalok körében népszerű közösségi oldal ismét belekeveredett a Washington és Peking közötti geopolitikai csörtékbe.

A TikTok meghallgatása az Egyesült Államokban egy olyan szabályozási procedúra kezdetét jelzi, amellyel valószínűleg minden kínai technológiai vállalatnak szembe kell néznie

– emelte ki Alex Capri, a Hinrich Alapítvány kutatója.

A digitális és hagyományos médiát felügyelő kínai hatóság egyik magas rangú tisztviselője a múlt héten látogatást tett a ByteDance irodáiban. A rapport rávilágított Peking eltökéltségére, hogy szoros pórázon tartja a legerősebb internetes vállalatokat. 2021 áprilisában egy kínai kormányzati szervezet 1 százalékos szerzett a ByteDance pekingi leányvállalatában.

A kínai szabályozó hatóságok fokozatosan szigorítják a technológiák és az algoritmusok feletti ellenőrzésüket. 2022 márciusától bevezetésre került egy példátlan szabályozás, amely előírja az internetes vállalatok számára, hogy regisztráltassák az ajánló algoritmusokat a Kibertér Adminisztrációnál, a Hszi Csinping elnöknek jelentő, nagyhatalmú internetes szabályozó hatóságnál.

Bár sokan adatvédelmi aggályokat fogalmaznak meg a közösségi oldallal szemben, a TikTok technikai és szervezeti akadályokat emelt, amelyek állítása szerint megvédik a felhasználói adatokat az illetéktelen hozzáféréstől.

A kínai vállalat tervei szerint egy olyan megoldáson dolgozik, amely alapján a kormányzat, és bizonyos amerikai vállalatok számára bizonyos fokú felügyeletet biztosítana a TikTok adatkezelési gyakorlatához. A Project Texas néven futó tervezethez hasonló megoldást szeretne kidolgozni az Európai Unió számára is, ez pedig a Project Clover nevet viseli.

Ugyanakkor ez sem nyugtatta meg az amerikai tisztviselőket, valószínűleg azért, mert bármit is tesz a TikTok, Kínának továbbra is lenne befolyása a vállalatra.

A TikTok tulajdonosváltása nem oldana meg semmit

– húzta alá Capri.

Azt egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a végleges megoldás az ügyben – ha lesz egyáltalán. Brock Silvers arra számít, hogy mindkét fél megpróbál majd kompromisszumot kötni, amelyben az amerikai aggályokat figyelembe veszik, de Peking továbbra is megtartja erős ellenőrzését a TikTok felett.

Úgy véli azonban, hogy Kína végső soron jobban örülne annak, ha a TikTok inkább elhagyná az amerikai piacot, minthogy feladja ellenőrzését a közösségi oldal fölött.