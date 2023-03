A orosz vállalkozóknak nem szabad elrejteniük a vagyonukat külföldön, például offshore cégekben, hanem otthon kell többet befektetniük – jelentette ki Vlagyimir Putyin Moszkvában, az Orosz Gyáriparosok és Vállalkozók Szövetségének (RSPP) fórumán, amelyen orosz milliárdosok is részt vettek.

Az elnök szerint az üzletembereknek a pénzkeresés mellett a társadalmi jóra is törekedniük kell: üdvözölte, hogy az oligarchák gondoskodnak a dolgozóikról, és tehetségüket nem csupán a profitszerzésre, hanem a közjóra is fordítják. Putyin arra kérte az orosz pénzembereket, hogy fektessenek be új technológiákba, hozzanak létre gyárakat és vállalkozásokat, így segíthetnek elhárítani az orosz gazdaság tönkretételére irányuló nyugati kísérleteket – írja a Reuters.

A felelős vállalkozó Oroszország igazi polgára, aki a hazája érdekeit követve cselekszik, és nem függ a külföldi hatóságoktól

– mondta a politikus. Hozzátette: a cégeknek kötelességük otthon üzletelni, és segíteni a versenyképes üzleti környezet kialakítását az eurázsiai országban. Dinamikusabbá kell tenni a gazdaságot, egyben emelni kell az életszínvonalat, és ebben kíváncsi a jelenlévők véleményére is. Putyin szerint a Nyugat kudarcot vallott abban, hogy szankciókkal tönkretegye az orosz gazdaságot, ugyanakkor hangsúlyozta: az ország nem engedheti meg magának, hogy hátradőljön.

Ugyan álló ovációval fogadták, Putyin egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Oroszország leggazdagabb embereinek:

többet kell foglalkozniuk az ország szükségleteivel és kevesebbet a saját hasznukkal.

A fórumon egyébként olyan üzletemberek vettek részt, mint Vlagyimir Potanyin és Oleg Gyeripaszka, a Nornickel, a világ legnagyobb nikkelt és palládiumot bányászó és feldolgozó vállalatának társtulajdonosai, vagy éppen Alekszej Mordasov, a legnagyobb orosz acélgyár, a Szeversztal tulajdonosa.