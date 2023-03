Mintha mi sem történt volna, úgy repkednek belföldön az orosz légitársaságok járatai, de ez a felszín, a mélyben súlyos problémát húzódnak meg. Igaz, az üzemeltetőknek most a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal sem kell vacakolniuk, ahogy a lízingelt gépek után sem kell a bérleti díjakat kifizetniük, mivel sajátos értelmezésük szerint a nyugati szankciók ez alól felmentést adnak a számukra. Sőt, a Kreml egyenesen megtiltotta a légitársaságoknak, hogy a náluk lévő lízingelt repülőket visszaszolgáltassák a lízingcégnek, így azok már orosz földön regisztrált gépként folytathatták légügyi pályafutásukat.

A legnagyobb orosz légitársaság, az Aeroflot nyugat felé már nem repül.

Fotó: Evgeny Haritonov

Leszámítva azt, hogy a fenntartásukhoz, karbantartásukhoz szükséges alkatrészek hivatalos beszerzési forrásai a szankciók miatt elapadtak, s a biztonságos repüléshez elengedhetetlen rendszeres szoftverfrissítésekhez sem juthatnak hozzá.

Az orosz légitársaságok flottájában 40 százalékát tesznek ki a háború kitörése után ott ragadt lízingelt repülők,

amelyek még számos nemzetközi kártérítési pernek lesznek alanyai. A Cirium piacelemző cég adatai szerint az egy évvel ezelőtt még 544 Airbus és Boeing állt az orosz utasok rendelkezésére, számuk mára 467-re csökkent.

Az orosz légitársaságok a nemzetközi járataikat sem hanyagolják el, igaz, mozgásterük Észak-Amerika és Európa nyugati felének kiesése miatt lényegesen beszűkült, de például Törökország, az Emírségek, Thaiföld ma is nagy szeretettel várja őket, Kínáról már nem is beszélve. A volt szovjet köztársaságokkal is megmaradt a baráti kapcsolat, Tadzsikisztánba, Örményországba és Kirgizisztánba rendszeresen járnak az orosz gépek.

És természetesen ott van még a kontinensnyi hazai piac, ahol napi 1100 járatot üzemeltetnek,

15 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A szankciókat alkalmazó országok ennél jóval súlyosan zavarokra és sokkal kisebb forgalomra számítottak.

Napi átlagban 1100 belföldi járatot fogadnak az oroszországi repülőterek.

Fotó: Getty Images

Az utasszállítók független repülésbiztonsági hatóságok általi rendszeres és kötelező átvizsgálása hiányában ezeknek a gépeknek az értéke rohamosan csökken, hiszen semmi sem garantálja, hogy hány órát repültek, milyen körülmények között. A cserealkatrészeket szigorúan dokumentálni kell, azt is, honnan érkeztek, ki és mikor cserélte ki őket. Visszanyomozható előélet híján ezek a gépek eladhatatlanná válnak a piacon.

Persze most ez nem aggasztja túlzottan az oroszokat. Az alkatrészek cseréje viszont annál inkább, s ezt csak a már meglévő gépek alkatrészdonorként való használatával tudják orvosolni. A Boeing nemhogy alkatrészt, de technikai segítséget sem nyújt az oroszoknak, megfelelve a szankcióknak. Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója a Bloombergnek megerősítette, hogy semmilyen kapcsolatuk nincs jelenleg a gépeiket használó orosz légitársaságokkal, de azt tudják, hogy az Airbusaikat a korábbiaknál sokkal intenzívebben használják az oroszok.

Így előbb-utóbb a csereérett egységeket valahogy pótolniuk kell, ha üzemben akarják tartani a repülőket. Faury informálisan már értesült arról, hogy sokasodnak az utasszállítókkal kapcsolatos műszaki nehézségek. Az orosz felfogás szerint „barátinak” számító országokból még csak-csak beszerezhető néhány kóbor vagy megbuherált alkatrész, de erre hosszú távon nem lehet alapozni.

Marad a kannibalizáció – ezt az orosz repülésbiztonsági hatóság egyik felügyelője is készségesen elismerte

az RBC nevű orosz lapnak nyilatkozva. Meg léteznek olyan cégek, mint a dubaji illetőségű Global Jet Technic, amely az arab üdülőparadicsomba tartó orosz gépek átvizsgálását vállalta. Más kérdés, hogy a listázás őket is megtalálja, a koprodukcióért cserébe számíthatnak az amerikaiak kemény retorziójára.

A Boeing közreműködésével kifejlesztett Szuhoj 100 Superjet is teli van nyugati alkatrészekkel.

Fotó: Shutterstock

Az oroszországi Airbus és Boeing flotta gyakorlatilag leírható, addig repülnek, míg van még hozzájuk alkatrész, illetve amíg az orosz repülőgépgyártás össze nem szedi magát és ki nem tudja váltani a nyugati importból beszerzett részegységeket hazaiakkal. Ez pedig nem megy egyik napról a másikra. A Szuhoj-100-as, a legkelendőbb orosz gyártású gép is teli van nehezen pótolható nyugati részegységekkel, elég a futóműre vagy a hajtóműre gondolni.

Szakértők szerint az orosz flotta mégsem fog a több évtizede szankciókkal sújtott, ám a feketepiacról a működéshez feltétlen szükséges elemeket folyamatosan beszerezni képes iráni flotta sorsára jutni. A matuzsálemi kort megért, összedrótozott iráni repülők ma is szolgálatban vannak, s ez vár az orosz flottára is.

A nemzetközi kapcsolataik megvannak, mai is napi 270 „baráti” járat érkezik az orosz repülőterekre,

szemben az egy évvel ezelőtti háromszázzal. Mindig akad olyan légitársaság, amely kisegíti az oroszokat a bajban, a Bloomberg a Emiratest állítja az első helyre. A nyugati szankciók a szakértők szerint megnehezítik, de teljesen ellehetetleníteni nem tudják az orosz polgári légi közlekedést. Ahol pénz van, ott mindig felbukkan egy „barát”.