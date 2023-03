A globális dízelpiacon jelentősen érezni a csaknem egy hónapja, február 5-én életbe lépett uniós szankciókat, amelyek teljesen befagyasztják az orosz gázolajimportot. Sok európai szakértő gázolajhiányra és az árak megugrására számított, ám ez nem következett be. India közben olajhatalommá lépett elő, ugyanis olcsón megvásárolta az orosz urál típusú nyersolajat, feldolgozta azt, majd piaci áron továbbadta az Európai Uniónak. A hazai gázolajár is jelentősen csökkent, a december végi átlagosan 720 forintos literenkénti ár mostanra nagyjából 100 forintot esett, igaz, pénteken drágul a dízel. Természetesen a hazai fogyasztói árakat több tényező, például a forint erősödése is jelentősen befolyásolja, emellett a globális keresleti-kínálati viszonyok is erőteljesen hatnak rá. Ebből a szempontból megnyugtató, hogy

a Kpler adatai szerint 1,9 millió hordó orosz gázolaj hánykolódik tankereken, ami arra utal, hogy egyes szállítmányokat már akkor berakodtak, amikor még nem volt meg a nyersanyag felvásárlója.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg szerint több tényezőnek is köszönhető, hogy ezúttal a potenciális érdeklődők nem marakodnak az orosz termék iránt. A hírügynökség kiemeli, hogy a szankciók következtében, gázolajhiánytól tartva, az európai finomítókat csúcsra járatták, az importőrök soha nem látott mennyiségben hoztak be a teljes tiltás előtt, és a melegebb tél következtében minden feldolgozott termék a vártnál kevésbé fogyott.

Árulkodó, hogy az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen körüli raktározási csomópont készletei az elmúlt két év legmagasabb szintjére emelkedtek.

Ha a trend tartós lesz, és Oroszország hosszú időn át nem tudja értékesíteni a gázolaját, az megtépázza az orosz költségvetést, és elvben kevesebb jut majd a háború finanszírozására. Egyelőre mindössze annyi biztos, hogy egyes tankereket úszó gázolajraktárnak használnak, viszont egyre több hajó gyűlik össze az észak-afrikai partoknál.