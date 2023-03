Tovább drágulhat a körte az európai uniós piacon, az egyre növekvő kereslet mellett ugyanis fogynak a készletek. A Világ Alma- és Körteszövetségének (WAPA) adatai szerint az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot is) 2,07 millió tonna körte termett 2022-ben, ami 20 százalékkal múlta felül az előző évi rekordalacsony termést. Ennek ellenére már most fogyóban vannak a készletek.

A termelési költségek is tetemes mértékben emelkedtek az elmúlt évben. Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A FruitVeb honlapján olvasható elemzés szerint a körte világpiaca stabil: a kereslet fokozatosan erősödik, különösen a kisebb méretű gyümölcsök iránt, ezért az árak is egyre magasabbak. Belgiumban csak február folyamán 30 százalékos áremelkedést regisztráltak.

A nyári hőhullámok miatt Olaszországban gondok vannak a gyümölcsmérettel, egyes fajták esetében értékesítési nehézségekről is beszámoltak piaci szereplők. Az olaszok évről évre egyre kisebb területen termesztenek körtét, és az ázsiai márványpoloska terjedése miatt növényvédelmi problémáik is vannak. Spanyolországban is fogyóban a készletek, különösen a nagyobb méretű gyümölcsök hiányoznak a kínálatból.

Háromszoros különbség az európai körteárakban Itthon és Európában is nőtt a körtetermés tavaly, miközben a világon összességében a csökkenés volt jellemző. Az árak itthon emelkedtek, néhány EU-tagállamban viszont olcsóbban kínálták a gyümölcsöt a tavalyinál.

Ennek oka elsősorban az, hogy a tavaly áprilisi fagyok miatt némely tartományban is 30-35 százalékos volt a terméskiesés, a júniusi és júliusi hőhullámok pedig a gyümölcsméretet befolyásolták. Számottevő probléma az ágazatban a termelési költségek emelkedése is, amely a 30 százalékot is meghaladta, ráadásul egyelőre nem látni, hol a vége az inputok drágulásának.

Németországban eközben egyre inkább visszaszorul az európai körték iránti kereslet. A vásárlók az olasz, holland, belga és német áru helyett főként a Dél-Afrikából érkező gyümölcsöt részesítik előnyben. Az importáru minősége kiváló, ennek is köszönhető, hogy hamar nagy népszerűségre tett szert a német fogyasztók körében. Bár az árak egyelőre a német piacon alacsonyabb szinten vannak, hamarosan ott is drágulás várható.

Dél-Afrikában jégesők sújtották a legfőbb termesztőkörzeteket, ami minden bizonnyal az export visszaesésével jár majd. Ráadásul a szállítás is akadozik, az előző évhez képest eddig 40 százalékkal kevesebb árut hajóztak be Európa felé.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánk a múlt év első 10 hónapjában 6,29 ezer tonna friss körtét importált, elsősorban Hollandiából, ami 17 százalékkal haladta meg a 2021 azonos időszakában behozott mennyiséget. Az árak eközben itthon is emelkedtek. A múlt évben betakarított körte termelői ára a Budapesti Nagybani Piacon július és december között 8 százalékkal, kilogrammonként 565 forintra emelkedett. Az év első négy hetében a kínálatban szereplő belföldi körtéért átlagosan 711 forintot kértek a nagybanin, ami 20 százalékos drágulás, míg az importgyümölcs nagykereskedelmi ára 7 százalékkal, 808 forintra nőtt.

