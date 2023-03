Új nyári menetrendet vezetett be az Air Serbia: március 13-től heti 17 járatot indítanak Belgrád és Budapest között – közölte a szerb nemzeti légitársaság. Hétfőn el is indult és meg is érkezett az első budapesti járat. A bejelentés szerint pedig Budapest az első azon célállomások közül, ahová új járatokat indítanak a nyári szezonban.

Az Air Serbiánál húsz új járat indítását tervezik a nyári szezonban.

Fotó: Shutterstock

Boško Rupić, az Air Serbia kereskedelmi és stratégiai igazgatója azt is bejelentette, hogy további olyan húsz járat indítása van tervben, amely tavaly még nem szerepelt a kínálatukban. Hozzátette, hogy Budapest és Belgrád esetén a járatsűrűséget az igényekhez igazítják, és ennek tükrében tovább növelhetik az indulások számát. Reményét fejezte ki, hogy a közvetlen járat Belgrád és Budapest között hozzájárul a két főváros jobb összeköttetéséhez és felgyorsítja az utasok európai mozgását.

A két főváros közötti menetrendszerű járat az utasok számára megnyitja a lehetőséget ahhoz, hogy budapesti tranzittal jussanak el Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba, Ciprusra, az Egyesült Államokba, valamint a régió más országaiba. Az Air Serbia részvényeinek 51 százaléka a szerb állam, 49 pedig az Egyesült Arab Emírségek Etihad légi közlekedési vállalatának a tulajdonában van.

Az Air Serbiának tavaly több mint 2,76 millió utasa volt,

ami 73 százalékos növekedés a koronavírus-járvány miatti lezárásokkal jellemzett 2021-es évhez képest. Tavaly 15 új úti céllal és hét új géppel bővült a szerb légitársaság kínálata.