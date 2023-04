A Peloton szobabicikli, vagy a Zoom videókommunikációs rendszerhez hasonlóan a Crocs is a koronavírus-járvány elején érzékelte leginkább az üzlet fellendülését. A Crocs pacskerek esztétikai szempontból sokak számára megkérdőjelezhetők, de a könnyen fel-le vehető lábbelik tökéletesnek bizonyultak az amerikaiak számára, akik a karantén alatt többnyire a kertjük és konyhájuk között mozogtak csupán. A világjárvány elmúltával a legtöbben leszálltak a szobakerékpárjukról (ami meg is látszik a Peloton eladásain), már nem töltöttek annyi időt a járvány alatt kitalált unaloműző projektjeikkel (szakadt a Zoom árfolyama), és lassan visszatértek az élet normális kerékvágásába. Egy valami viszont megmaradt, ez pedig a Crocs-cipő, ami szinte hozzá nőtt a lábukhoz.

Crocs hegyek egy floridai outletben

Fotó: Jeff Greenberg

Ráadásul egy csomó nálunk kevésbé ismert, ám az USA-ban nagy népszerűségnek örvendő sztár ráállt a márkára, még komoly díjátadókon is Crocs papucsban tolták az ellenkultúrát. A járvány alatt megismert, vagy elterjedt márkák, mint a szobakerékpárokat gyártó Peloton, vagy az online piactér az Etsy és a Zoom részvényárfolyama és eladásai csökkentek a világjárvány óta, de a Crocs részvényei 2020 januárja óta csak szárnyalnak – 167 százalékkal nőttek – 2019 óta 200 százalékos árbevétel növekedés mellett.

A Crocs árfolyama a Nasdaqon (dollár)

Az elemzőkben megfogalmazódnak ugyan kétségek a Crocs sikerinek tartósságával kapcsolatban, a 2009-ben még a csődközeli helyzettel küzdő vállalat azonban ennek ellenére további eladási rekordra számít. Ezt a prognózist igazolja, hogy az elmúlt év utolsó negyedében az eladások értéke több mint 60 százalékkal nőtt. A társaság tavaly novemberben jelentette be, hogy

a következő három év során – csak a névadó papucsokból - 5 milliárd dolláros bevételre számít, ez 90 százalékos növekedést jelentene.

A divatról jól tudjuk, hogy kiszámíthatatlan, az agyafúrt marketing viszont többnyire be szokott jönni. Ami ebben az esetben is alátámaszthatja az eladások növekedésével kapcsolatos optimista hozzáállást. A közösségi média ereje megkérdőjelezhetetlen, hiszen aTwitter, a TikTok, vagy a Facebook is a hangulatjeleik, a mémek és a sokmilliós követővel képes fenntartani, és egyre erősíteni az új termékek áramlását a közösségi térben. Ennek szellemében a Crocs ügyesen aknáz ki például olyan eseményeket, mint amikor Questlove fekete Crocs lábbelit viselt az Oscar-gálán. Imádta a Twitter.

A legtöbb kiskereskedelmi márka áhított demográfiai célcsoportja a“ Z” generáció. A közösségi média elsődleges felhasználói és a márkák elsődleges célcsoportja a tinédzser- és a fiatal felnőtt korosztály.

Ezen kívül léteznek megszállott Crocs gyűjtők, akik akár több tucat lábbelivel is rendelkeznek, különböző kiegészítőkkel teszik őket egyedivé.

A gyűjtési szenvedélyen túl, a Crocs Facebook rajongói oldalán is sok millió követő találkozhat, így a márkának nem csekély közösségformáló ereje van.

A márkahűség egészen extrém példákkal is előrukkol olykor.

A világrekorder Doogie Lish Sandtiger igazi megszállottja a Crocsnak, állítólag 2100 pár Crocs papucsa van.

A hozzá hasonló megszállottak bizonyára még többet fognak vásárolni. Az ehhez hasonló rajongói attitűd kétségtelenül segíti a marketinget és jót tesz a márkának is.

Questlove - ezúttal arany Crocsban

Fotó: GettyImages

A Crocs –a legfontosabb terméke- a klumpa mellett szandálokat és könnyű cipőket is gyárt. Ezeken ugyan nincs akkora haszna, mint a papucsokon, viszont az emberek általában gyakrabban vásárolnak szandált, mint más típusú lábbelit. Andrew Rees, a világmárka vezérigazgatója azt mondja, hogy ha valaki vásárol egy pár Crocs szandált, az idővel klumpát is fog.

A Crocs szandál-eladásainak értéke 310 millió dollár volt 2022-ben, az idén ezt megdupláznák.

Rees szerint az Egyesült Államok után Európában a legnépszerűbb a márka, és remélik, hogy növelni tudják az értékesítést Indiában és Délkelet-Ázsia országaiban, ahol sokan egész évben szandált viselnek.

A társaság több, mint 200 millió dollárt költ marketingre, ezen kívül influenszerekre, digitális hirdetési kampányokra is komoly összegeket költ - még a gazdasági bizonytalanság idején is. A marketingben részt vesznek olyan hírességek, mint Post Malone, Zooey Deschanel és Bad Bunny.