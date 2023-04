A több mint ötvenezer ember életét követelő februári földrengés óta a külföldi turisták kétszer is meggondolják, hogy Törökországot válasszák-e a pihenés célpontjául. A lehetőségek pedig adottak: bár a túlélők jelentős részét szállodákban helyezték el a tragédia után, a kormány betartotta az ígéretét, és a turistaszezon kezdetére áttelepítette őket vendégházakba és kollégiumokba, a hotelek így készen állnak.

Fotó: AFP

A turizmusból származó bevetél kulcsfontosságú Törökország számára, különösen most, amikor Recep Tayyip Erdogan elnök megpróbálja csökkenteni a költségvetés tavaly 48,8 milliárd dollárra hízott hiányát, és lassítani a márciusban még mindig 50,5 százalékos inflációt. A turizmus adja az ország GDP-jének 10 százalékát, 1,7 millió embernek ad munkát, ami az összes foglalkoztatott 5 százaléka (a foglalkoztatási ráta 44 százalék alatti).

A vendégek azonban nem jönnek az ország minden részébe. A Reuters összeállítása szerint Isztambulba már a földrengés előtti két hétben hét százalékkal kevesebb turista érkezett, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó teljes év, 2019 azonos időszakában.

A visszaesés viszont azóta elérte a 31 százalékot.

A foglalások számának csökkenése azt jelenti, hogy kevesebb bevételhez jutnak a turisztikában dolgozók és az egész gazdaság. „Az ország hónapokig kiválóan teljesített, a pandémiát követően élen járt az európai utazás fellendülésében, most viszont egyértelműen zuhanórepülésbe kezdett a Törökországba irányuló nemzetközi turizmus” – hangsúlyozta a hírügynökségnek Olivier Ponti, a ForwardKeys utazási adatszolgáltató alelnöke.

Fotó: AFP

A földrengés előtt az illetékesek arra számítottak, hogy a tavalyi után az idei még erősebb lesz turisztikai szempontból. 2022-ben 44,56 millió külföldi látogatott Törökországba, ami 80 százalékos ugrásnak számít az előző évhez képest, és alig maradt el a rekordot jelentő 2019-es 45,06 milliótól.

Míg azonban Európa más részein határozottan nő a foglalások száma, addig Törökország lemaradt.

Az év a foglalások tekintetében erősen indult, de a földrengés után lassúvá vált. Mostanra némileg javult a helyzet, de a foglalások számának növekedése nem éri el a korábbi ütemet. Az emberek rettegnek, hogy hasonló természeti katasztrófa történhet Isztambulban

– panaszkodott Kadir Ugur, a németországi és svájci székhelyű, törökországi utazásokra szakosodott Bentour Reisen utazásszervező cég elnöke.

Egy esetleges újabb földrengés mellett aggasztja a külföldi vendégeket az is, hogy zavargásokhoz vezethet a május 14-re kiírt elnök- és parlamenti választás, amely Erdogan húszéves kormányzásának legnagyobb próbatétele.

Kasim Zoto, az isztambuli Armada Hotel elnöke maga is bevallotta, hogy „ideges” a választások miatt, mivel a szálloda ingyenes lemondási lehetőséget kínált a bejelentkezéstől számított 48 órán belül, és arra számít, hogy ezt ki is használják majd a vendégek. Ha zavargások lesznek, és emiatt sokan lemondják a foglalásukat, akkor az még tovább tolná ki az esetleges fellendülést.

Fotó: Getty Images

Az aggodalom számokban is megmutatkozik. „Áprilisban több lett a foglalás, májusra, különösen annak első két hetére azonban visszaesett a választás miatt” – ismerte el Ali Kirli, a török Riviéra egy népszerű turisztikai központnak számító Marmaris turisztikai bizottságának vezetője. Az illetékesek azonban azt remélik, hogy a nyári üdülési csúcsszezonban a tavalyi számban térnek vissza a turisták.

Mivel a földrengés az ország délkeleti részén pusztított, távol a tengerparti üdülőhelyektől, Antalya kormányzóságban nem is panaszkodhatnak, ott márciusban az előző évhez képest 54 százalékkal több külföldi vendéget fogadtak.

A legtöbb közülük orosz, mivel Törökország azon kevés helyek egyike, ahová az ukrajnai invázió miatt bevezetett szankciók ellenére szabadon utazhatnak.

Őket számban a németek és a britek követik.

A kedvező márciusi adatok alapján a török kormány arra számít, hogy idén 56 milliárd dollár bevételre tesz szert a turizmusból. A reményeiket az oroszok mellett elsősorban a britekre, az európai inflációra és a gyenge lírára alapozzák, az utóbbi két faktor ugyanis vonzó célponttá teszi az országot.