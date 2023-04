Nem csak az autóipar van jelentős átalakulásban, a vasút is keresi a lehetőségeit, hogy elmozoghasson a környezetbarát megoldások felé: a Német Államvasutak (Deutsche Bahn, DB) például 2040-re el akarja érni a klímasemlegességet – e célból szövetkezett a Siemensszel, a közös munka eredményének bemutatóján a Világgazdaság is részt vehetett.

A Siemens legújabb masinája, a Mireo Plus H.

Az Észak-Rajna–Vesztfáliában, azon belül is Wegberg-Wildenrathban, az erdő szélén található tesztelő és validációs központjába várta a Siemens az európai sajtót, hogy beszámoljon az akkumulátoros és a hidrogénhajtású fejlesztéseiről, illetve a DB is bemutathassa az utóbbihoz kitalált mobil töltőállomását.

Már Dánia is rendelt

A kisebbik lépés az akkumulátoros vonat, aminek kifejlesztett és már tesztelt modellje a 140 km/órás sebességre és akkuról hajtva 80-120 km-es hatótávra is képes Mireo Plus B, amiből nemcsak három német tartomány, hanem Dánia is rendelt már hetet, így 61 kelt el eddig. A lényeg, hogy a dízeltől el lehessen búcsúzni, ez a fejlesztés pedig a kocsik alján elhelyezett lítiumionos akkumulátorok révén képes olyan helyeken is közlekedni, ahol nincs felsővezeték, amiből áramot vételezhetne. A kétkocsis szerelvényeket 2024 végéig kell leszállítani a megrendelőknek, és északon Midtjylland régióban közlekednek majd két vonalon, épp dízeleket nyugdíjazva.

A nagyobb dobás a H2goesRail projekt, amit a német Digitális és Közlekedési Minisztérium 13,74 millió euróval (5,1 milliárd forinttal) támogat

a hidrogénüzemű és üzemanyagcellás technológiák nemzeti innovációs programján keresztül, és lesz haszna, mert a Németországban szóba jöhető desztinációktól függően 520 tonna károsanyag-kibocsátás is megspórolható az új technológiával.

Nem véletlenül állt rá a témára más is, például nálunk a Siemens mellett az Alstom és a Stadler is konzultált a MÁV-val.

A menetrendet tartani kell

A Siemens először 2020 novemberében számolt be a hidrogénterveiről, és ütemesen halad a projekttel, mert 2022 szeptemberében előadott az InnoTrans kiállításon, majd a saját vezérigazgatójával, a DB CEO-jával és a közlekedési államtitkárral együtt bemutatóköröket is tett az új, hidrogénhajtású Mireo Plus H, sőt, a hozzá készített mobil töltőállomást is kipróbálták.

Időközben azokat is tréningezik, akik a DB-nél a mindennapokban üzemeltetik az új eszközöket, ami nincs messze, hiszen az idén lemennek a tesztfutások Baden-Württemberg tartományban, ahol hamarosan élesben is bevetik őket, akárcsak Berlinben és környékén 2024-től, illetve Bajorország is csatlakozik hamarosan, így 9 járműre van megrendelés.

A mobil töltőállomás működés közben.

Elmar Zeiler, a Siemens Mobility regionális vonatok részlegének felelős vezetője részletezte a két-, illetve háromkocsis változatban is rendelhető, kizárólag vízgőzt kibocsátó Mireo Plus H előnyeit:

800–1000 km-es hatótáv,

160 km/órás végsebesség,

30 éves tervezett élettartam,

zéró károsanyag-kibocsátás

45 ezer tonna szén-dioxid-spórolás az autós közlekedéshez viszonyítva

Ahhoz, hogy mindez a valóságban is működjön, kell persze az újratankolási lehetőség, úgyhogy

a DB kifejlesztette a saját mobil töltőállomását, amelyen a korábbi dízeles tankolással azonos sebességen lehet újratölteni a hidrogéntartályokat,

márpedig a gyorsaságot kritikus jellemzőként kezeli a DB, elvégre a menetrendet is tartani kell. A hidrogén a DB Energy leányvállalatnál képződik, és a Tübingenben található telephelyről juttatják a kívánt helyszínre. Ez után már tényleg csak a tankolás marad a vasútállomás kies területén: a mobil töltőállomás ránézésre egy két kamionból álló lerakat, amelyek végére rákötik a vonatok tetejéről leszerelt tartályokat, és máris mehet az üzemanyag.

Kellene egy cselekvési terv

Albrecht Neumann, a Siemens Mobility Rolling Stock ágazatának világszintű vezetője az előadásában részletezte, hogy Svédországban 2045-re akarnak karbonsemlegessé válni, az Egyesült Királyságban 2040-re tervezik kiiktatni a dízeleket, Németországban is fut még vagy háromezer ilyen vonat, Olaszországban csak 1300, de ezek olykor harmincévesnél is öregebbek, Csehországban csupán a hálózat egyharmada elektromos, Franciaországban pedig 7,9 milliárd euróra becslik klímasemleges közlekedésre átállás költségét.

Egybehangzó a vélemény: a hidrogén a jövő.

Ugyan a még az Egyesült Királyságot is magában foglaló vizsgálat szerint az Európai Unió vasúti hálózatának a 45 százaléka elektromos árammal sincs ellátva, a mostani sajtóeseményen hangsúlyozták, hogy a hidrogén nem a távoli jövő, az iparág máris készen áll a technológiára.

A kulcs, hogy az infrastruktúra arányos és rugalmas legyen, úgyhogy szükséges volna egy cselekvési terv, ami mentén a vasúttársaságok átnyergelhetnek az új módira.