A világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez 42 milliárd dollár új pénz került az év első három hónapjában. Ebből a vagyonkezelési részlegéhez 28 milliárd érkezett, ennek a negyede a negyedév utolsó hetében.

Nagyot csökkent a UBS bankcsoport első negyedéves nyeresége.

Fotó: Shutterstock

A UBS Group nyeresége 52 százalékkal csökkent az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A nettó profitja 1 milliárd dollár lett, ami jóval elmarad az elemzők átlagosan 1,71 milliárdos várakozásától.

Eközben a svájci bank 665 millió dollárral növelte céltartalékait az amerikai lakossági jelzáloghitelekkel kapcsolatos, 15 évre visszanyúló peres ügyei miatt. A nyereség csökkenése leginkább ennek tudható be – derült ki a cég keddi beszámolójából.

A UBS március 19-én jelentette be, hogy 3,4 milliárd dollárért és legfeljebb 5,6 milliárdos veszteség átvállalásával integrálja a Credit Suisse-t (CS).

A CS-t az első negyedévben 69 milliárd dollár értékű pénz hagyta el, amiből 53,1 milliárd a kulcsfontosságú vagyonkezelési üzletágtól távozott. A pénzkiáramlás továbbra is folyamatos, ami kihívást jelenthet a UBS-nek – emlékeztetett a Reuters a bank hétfői közleményére. A bajban lévő hitelező a 2022-es negyedik negyedévben mintegy 124 milliárd dollár értékű vagyont veszített, mivel már akkor megingott a bizalom a pénzügyi stabilitásában, és az ügyfelei egy része otthagyta a pénzintézetet. A Citigroup becslése szerint a bank elveszíti a vagyonkezelési üzletágának mintegy ötödét, azaz további 124 milliárdot az egyesülés után – írja a Bloomberg.

A UBS Group befagyasztotta a részvény-visszavásárlásokat a rivális hitelintézet megvétele miatt. Sergio Ermotti vezérigazgató a Bloombergnek elmondta, határozott terveik között szerepel ennek mielőbbi visszaállítása, valamint hogy évente emeljék az osztalékot.

Ermotti azt is elmondta, nem zárja ki a recessziót az idén vagy a jövő év elején.

A két bank integrációja négy évig is eltarthat. A UBS most azon ügyködik, hogy megtartsa a felvásárolt Credit Suisse tehetséges alkalmazottait, ugyanakkor a saját állománya akár harmadától is megválik.