Az amerikaiak egyelőre fizetnek, mint a katonatiszt, hiába drágább a hamburger, az üdítő, a pelenka és a többi napi fogyasztási cikk. Mindez a lakossági piacot ellátó cégek növekvő árbevételéből is kitűnik, az élelmiszerek jól fogynak a tartós fogyasztási cikkeknél viszont már megtorpant a lendület.

Ha ölni már nem is ölik egymást az amerikai vásárlók, de az áremelkedéseket azért még lenyelik.

Fotó: Getty Images

A McDonald’s például közölte, hogy a vevők, mit sem törődve a magasabb árakkal, gyakrabban keresték fel a franchise üzleteit, így a változatlan bázison számolt eladások több mint 12 százalékkal emelkedtek az elmúlt negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. A PepsiCo bejelentette, hogy javítja idei árbevétel-növekedési előrejelzését, a kereslet annak ellenére erős maradt, hogy az elmúlt negyedévben 13 százalékkal emeltek árat.

A higiéniai termékeiről ismert Kimberly-Clark az elemzők várakozásait meghaladó eladásokról számolt be, árait immár a második egymást követő negyedévben emelte 10 százalékkal, csakúgy, mint a Procter & Gamble. A Nestlé szintén 10 százalékkal korrigálta felfelé árait, eladásainak volumene az elemzők által vártnál kevésbé csökkent. A Chipotle mexikói ételeket áruló gyorsétterem lánc megrendelései szintén emelkedtek – a náluk is 10 százalékos áremelés ellenére.

Mindenki úgy véli, hogy az árak mérséklődése már küszöbön áll, csak ez a küszöb kerül egyre távolabb és távolabb

– mondta a The Wall Street Journal című lapnak Paul Jacobson, a General Motors pénzügyi vezetője. Az óvatosabb cégek közé tartozik az AT&T telekom társaság is, amely leépítéseket és költségcsökkentést hajtott végre, miután erős kétségei vannak a kereslet robusztusságával kapcsolatban – jóval több fogyasztó tartja meg régi telefonját, mint korábban. A Verizonnál is mutatkoznak már a válság jelei: csökkent mobil-előfizetőik száma az elmúlt negyedévben, ennek következtében az árbevétele is mérséklődött.

A telekom szektoron túl az élelmiszergyártók is óvatosabb hangnemre váltottak. A nálunk kevésbé ismert, viszont az Egyesült Államokban óriásnak számító Congara Brands (Hunt’s ketchup, Slim Jim hússnackek) közölte, hogy leállt az áremelésekkel, miután úgy látja, hogy viszonteladói árai felzárkóztak az inflációhoz. A Corona söröket forgalmazó Constellation Brands bejelentette, hogy mérsékli áremeléseinek tempóját, miután lassult az eladások növekedési üteme.

A Coca-Cola hétfőn számolt be arról, hogy árbevétele és értékesítéseinek volumene is emelkedett, meglepve ezzel az elemzőket, viszont gyorsan hozzátette, hogy

már látja a jeleit annak, hogy az infláció, a magasabb jelzáloghitelek és egyéb tényezők miatt megváltoztak a vásárlói szokások.

Ezért szintén visszafogja áremelési szándékait.

Földbe állt az ingatlanpiac

A lakosság költekezési hajlandósága persze a fogyasztási cikkeket gyártó vállalatokon túl élénken foglalkoztatja az amerikai jegybankot is. A Fed látja ugyan, hogy a gazdasági növekedés lelassul, azonban egy kamatemelést még szükségesnek tart ahhoz, hogy az infláció bizton visszatérjen a 2 százalékos célra – ez megegyezik a piacok által várt forgatókönyvvel, 80 százalékos valószínűséggel árazzák, hogy az intézmény következő, május 3-án kezdődő kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal emelik az irányadó kamat jelenleg 475–500 bázispontos sávját.

Az amerikaiak első körben a drágább fogyasztási cikkek vásárlását fogják vissza.

A Whirlpool például értékesítéseinek 5 százalékos visszaeséséről számolt be az első negyedévre vonatkozóan, nem fogytak elég jól a mosó- és mosogatógépek. Jim Peters, a cég pénzügyi vezetője ezt elsősorban azzal indokolta, hogy megtorpant az ingatlanpiaci kereslet, s az várhatóan nem is áll helyre 2024–2025-ig.