A februárral zárult három hónapban meglepetésre 3,8 százalékra emelkedett a munkanélküliek aránya az Egyesült Királyságban – ez a legmagasabb szint 2022 első negyedéve óta. Elemzők arra számítottak, hogy a munkanélküliek aránya marad a korábbi 3,7 százalékon.

Nő a munkanélküliségi ráta és a segélykérők száma is.

Fotó: AFP

A statisztikai hivatal (ONS) jelentése szerint az átlagbér növekedésének üteme nem változott, 5,9 százalékos az emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ez messze meghaladja az 5,1 százalékos növekedést jelző várakozásokat. A jutalmakat nem számítva a növekedés 6,6 százalékos.

A bérek változatlanul lassabban emelkednek az áraknál, a reálértékük tehát csökkent, viszont folyamatosan szűkül a szakadék a magán- és a közszektor között a fizetéseket illetően

– hangsúlyozta az eredménnyel kapcsolatban Darren Morgan, az ONS statisztikusa.

Az infláció októberben ért 11,1 százalékkal több mint negyvenéves csúcsra, és még februárban is két számjegyű volt. A jegybank előrejelzése szerint az év végére visszaesik 4 százalékra az energia nagykereskedelmi árának csökkenése miatt, de ez is a 2 százalékos inflációs cél duplája lesz.

A világ többi jegybankjához hasonlóan a Bank of England legfőbb aggodalma is az infláció, így némi gondot okozhat a bérek vártnál gyorsabb emelkedése. Bizonyos jelek azt mutatják, hogy a munkaerőpiac inflációs hatása viszont némileg enyhül.

Az inaktivitási ráta 0,4 százalékponttal, 21,1 százalékra csökkent az előző negyedévhez képest, és a 2021 augusztusával zárult három hónap óta most a legalacsonyabb, mindössze 1,105 millió üres álláshely van az országban.

Ez 47 ezerrel kevesebb betöltetlen munkahelyet jelent,

ám még mindig 304 ezerrel többet, mint a koronavírus-járvány előtt. Ugyanakkor 28 200 fővel nőtt a segélykérők száma is.

A sztrájkok miatt már eddig is több mint hárommillió munkanap esett ki.

Fotó: AFP

„Bár egyre erősödik az optimizmus, hogy az Egyesült Királyság gazdasága idén elkerüli a recessziót, továbbra is úgy látjuk, hogy a munkaerőpiac mind inkább lecseng” – idézte a Reuters ezzel kapcsolatban Jack Kennedyt, az Indeed munkaerő-közvetítő weboldal közgazdászát.

Az ONS adatai szerint az üres álláshelyek alacsonyabb száma mellett az Indeed adatai is azt mutatják, hogy

a vállalkozások most kevésbé hajlandók külön jutalmat kínálni az újonnan munkába állóknak, mint tavaly év végén,

tette hozzá.

Az ONS kedden nyilvánosságra hozta azt is, hogy a világ hatodik legnagyobb gazdasága több mint hárommillió munkanapot veszített eddig a sztrájkok miatt, amelyek gyakorlatilag folyamatosak tavaly nyár óta. Februárban 348 ezer munkanap esett ki a januári 210 ezer után. Szinte minden szektort érintenek az inflációt követő béremelést követelő munkabeszüntetések, ehhez hasonló sztrájkhullám nem volt az országban az 1990-es évek, Margaret Thatcher miniszterelnöksége óta, és még nincs is vége.